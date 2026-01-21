Parlament Europejski broni praw pasażerów. „Chcemy je wzmacniać, a nie osłabiać”

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji unijnych przepisów dotyczących praw pasażerów linii lotniczych – podaje PE w komunikacie prasowym.

632 głosami za (przy 15 przeciw i dziewięciu wstrzymujących się) opowiedział się za utrzymaniem trzygodzinnego progu opóźnienia lotu, po którego przekroczeniu pasażerom przysługuje odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy. Przepis ten obowiązuje w Unii Europejskiej od 2004 roku.

W ubiegłym roku państwa członkowskie Unii Europejskiej wyszły z propozycją niekorzystnych z punktu widzenia pasażera zmian. Zakłada ona podniesienie progu opóźnienia do czterech godzin i obniżenie maksymalnej kwoty odszkodowania do 500 euro.

Wniosek o odszkodowanie wypełniony zawczasu

Europosłowie opowiedzieli się też za wprowadzeniem wypełnionych z góry formularzy wniosków o odszkodowanie i zwrot kosztów – ma to uprościć procedury i ograniczyć korzystanie z firm pośredniczących w dochodzeniu roszczeń. Zgodnie z projektem przepisów linie lotnicze musiałyby przesyłać taki formularz pasażerom, których lot został odwołany lub opóźniony, w ciągu 48 godzin. Z kolei stanowisko Rady Unii Europejskiej przewiduje obowiązek wysłania formularza jedynie w wypadku odwołania lotu, a nie opóźnienia. Pasażerowie mieliby następnie rok na złożenie wniosku.