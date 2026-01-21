Reklama

Parlament Europejski broni praw pasażerów. „Chcemy je wzmacniać, a nie osłabiać”

Parlament Europejski zagłosował za utrzymaniem dotychczasowych praw podróżnych, w tym trzygodzinnego limitu opóźnienia lotu, po którego przekroczeniu pasażerom przysługuje odszkodowanie, a także obowiązujących stawek odszkodowań. Propozycja wydłużenia progu opóźnień i obniżenia rekompensat, forsowana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, została odrzucona. Europosłowie chcą także zachować prawo do bezpłatnego przewozu bagażu podręcznego o wadze do 7 kilogramów. Zmiany te mają wzmocnić ochronę pasażerów w obliczu rosnących problemów operacyjnych w lotnictwie.

Publikacja: 21.01.2026 20:14

Parlament Europejski sprzeciwia się propozycjom ministrów - odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian

Foto: EPA, Made Nagi

Nelly Kamińska

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji unijnych przepisów dotyczących praw pasażerów linii lotniczych – podaje PE w komunikacie prasowym.

632 głosami za (przy 15 przeciw i dziewięciu wstrzymujących się) opowiedział się za utrzymaniem trzygodzinnego progu opóźnienia lotu, po którego przekroczeniu pasażerom przysługuje odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy. Przepis ten obowiązuje w Unii Europejskiej od 2004 roku.

W ubiegłym roku państwa członkowskie Unii Europejskiej wyszły z propozycją niekorzystnych z punktu widzenia pasażera zmian. Zakłada ona podniesienie progu opóźnienia do czterech godzin i obniżenie maksymalnej kwoty odszkodowania do 500 euro.

Wniosek o odszkodowanie wypełniony zawczasu

Europosłowie opowiedzieli się też za wprowadzeniem wypełnionych z góry formularzy wniosków o odszkodowanie i zwrot kosztów – ma to uprościć procedury i ograniczyć korzystanie z firm pośredniczących w dochodzeniu roszczeń. Zgodnie z projektem przepisów linie lotnicze musiałyby przesyłać taki formularz pasażerom, których lot został odwołany lub opóźniony, w ciągu 48 godzin. Z kolei stanowisko Rady Unii Europejskiej przewiduje obowiązek wysłania formularza jedynie w wypadku odwołania lotu, a nie opóźnienia. Pasażerowie mieliby następnie rok na złożenie wniosku.

Przy założeniu, że odpowiedzialność linii lotniczych powinna obejmować wyłącznie sytuacje pozostające pod ich kontrolą, Parlament chce zaktualizować listę nadzwyczajnych okoliczności zwalniających przewoźników z obowiązku wypłaty odszkodowania. Obecnie obejmuje ona klęski żywiołowe, wojny, warunki pogodowe i nieprzewidziane spory pracownicze mające wpływ na działalność linii lotniczych i lotnisk.

Parlament i Rada są natomiast zgodne, że obowiązek zapewnienia pasażerom, którzy utknęli na lotnisku, napojów co dwie godziny, posiłku trzy godziny po upływie czasu odlotu i noclegu przez maksymalnie trzy noce w wypadku długich opóźnień, powinien zostać utrzymany w każdych okolicznościach. Jak podkreślają, trzydniowy limit zapewniłby liniom lotniczym większą przewidywalność i uchronił je przed nadmiernymi kosztami.

Bagaż podręczny ma być bezpłatny

Europosłowie uznali ponadto, że pasażer powinien mieć prawo do bezpłatnego wniesienia na pokład samolotu przedmiotu osobistego (na przykład torebki czy laptopa) i małego bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 100 centymetrów (suma długości, szerokości i wysokości) i wadze do 7 kilogramów.

Europosłowie domagają się również zniesienia dodatkowych opłat, którymi obciążani są pasażerowie, na przykład za poprawienie błędów w pisowni nazwiska.

Pasażerowie powinni także zachować prawo wyboru między kartą pokładową w wersji cyfrowej i papierowej. Przypomnijmy, że całkowite wycofanie papierowych kart pokładowych planował Ryanair.

Zgodnie z projektem Parlamentu pasażerowie powinni mieć prawo do odszkodowania i zmiany trasy, jeśli spóźnią się na lot z powodu niewystarczającej pomocy ze strony lotniska.

Pasażerowie o ograniczonej mobilności, kobiety w ciąży, niemowlęta i dzieci w wózkach powinni mieć pierwszeństwo wejścia na pokład, a osoby im towarzyszące – prawo do zajęcia miejsca obok bez dodatkowych opłat.

– Parlament jest gotowy kontynuować walkę o jaśniejsze i bardziej przewidywalne zasady dla linii lotniczych oraz silniejszy sektor lotniczy, ale nie kosztem pasażerów – mówi  poseł do Parlamentu Europejskiego Andrej Nowakow, cytowany w komunikacie.

– Nasz punkt wyjścia jest jasny – chcemy wzmacniać, a nie osłabiać prawa pasażerów lotniczych. Podkreślamy, że ograniczanie opóźnień przynosi znaczące korzyści całej gospodarce europejskiej, dlatego trzygodzinny próg odszkodowania, obecne stawki rekompensat, wypełnione z góry formularze i skuteczne zabezpieczenia praw pasażerów pozostają naszymi „czerwonymi liniami”. Liczymy, że ministrowie transportu UE ponownie rozważą swoje stanowisko, abyśmy wspólnie mogli wypracować akceptowalne rozwiązanie. Obywatele oczekują od nas konkretnych rezultatów – dodaje.

Zgodnie z procedurą drugiego czytania stanowisko Parlamentu zostanie przekazane Radzie Unii Europejskiej. Jeśli Rada nie zaakceptuje wszystkich poprawek Parlamentu, zostanie zwołany tak zwany komitet pojednawczy w celu wypracowania porozumienia co do ostatecznego kształtu przepisów.

