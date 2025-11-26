Reklama
Rozwiń
Reklama

Unia Europejska szykuje rewolucję w prawach pasażerów linii lotniczych

Unia Europejska chce po ponad 20 latach od wprowadzenia dokonać rewizji rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów. Propozycje kierunku zmian budzą jednak kontrowersje. Chodzi przede wszystkim o sprawę odszkodowań za opóźnienia lotów.

Publikacja: 26.11.2025 13:17

Komisja Europejska przedstawiła propozycję, która zamiast chronić pasażerów, tak naprawdę wspiera li

Komisja Europejska przedstawiła propozycję, która zamiast chronić pasażerów, tak naprawdę wspiera linie lotnicze, bez konsultacji z Parlamentem Europejskim - zwraca uwagę posłanka do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska

Foto: Newseria Biznes

Newseria

Wypracowany w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej ds. transportu kompromis związany ze zmianą rozporządzenia o prawach pasażerów zakłada, że minimalne odszkodowanie w kwocie 300 euro byłoby wypłacane za opóźnienia wynoszące co najmniej cztery godziny przy lotach wewnątrz UE i na trasach krótszych niż 3,5 tys. km (obecnie jest to 250 euro za opóźnienia powyżej trzech godzin). W przypadku lotów dłuższych próg opóźnienia miałby wzrosnąć z trzech do sześciu godzin, przy jednoczesnym obniżeniu odszkodowania z 600 do 500 euro.

– Komisja Europejska przedstawiła propozycję, która zamiast chronić pasażerów, tak naprawdę wspiera linie lotnicze, bez konsultacji z Parlamentem Europejskim. Byliśmy oburzeni i w Komisji Transportu 99 proc. eurodeputowanych opowiedziało się za wzmocnieniem praw pasażerów w lotnictwie – ocenia w rozmowie z agencją Newseria posłanka do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska z Koalicji Obywatelskiej.

Jak dodaje, KE chciała również zmienić katalog wyłączeń odpowiedzialności linii lotniczych za opóźnienia. Dotychczas takimi sytuacjami były m.in. wojna, konflikty zbrojne i katastrofy naturalne, Komisja dodała do tego również m.in. strajki załogi czy usterki samolotu.

– Przecież usterki czy strajki to jest immanentna część działania każdego podmiotu gospodarczego i nie widzimy powodu, dla którego pasażer miałby za to odpowiadać. Europosłowie, ja również, składaliśmy poprawki. Wracamy do tego, aby odszkodowanie było za trzy godziny opóźnienia lotu, żeby to była bardzo szybka ścieżka i żeby jedynymi sytuacjami, kiedy to odszkodowanie się nie należy, były konflikty zbrojne czy katastrofy klimatyczne i nic więcej – wymienia eurodeputowana.

Czytaj więcej

Wszyscy pasażerowie Ryanaira muszą mieć cyfrowe karty pokładowe. Czy na pewno?
Linie Lotnicze
Wszyscy pasażerowie Ryanaira muszą mieć cyfrowe karty pokładowe. Czy na pewno?
Reklama
Reklama

W październiku parlamentarna Komisja Transportu i Turystyki przyjęła wytyczne negocjacyjne do rozmów z duńską prezydencją w Radzie UE dotyczące zmian w prawach pasażerów linii lotniczych w UE 34 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się. Posłowie poparli obecne przepisy i chcą zachować prawo pasażerów linii lotniczych do zwrotu kosztów lub zmiany trasy lotu, a także do ubiegania się o odszkodowanie w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu o ponad trzy godziny czy w przypadku odmowy wejścia na pokład. W tym ostatnim przypadku pasażerowie otrzymaliby natychmiastowe odszkodowanie.

Propozycja komisji parlamentarnej dotyczy także wprowadzenia wspólnego formularza wniosków o odszkodowanie. Chcą zobowiązać przewoźników lotniczych do przesłania pasażerom wstępnie wypełnionego formularza lub uruchomienia alternatywnych automatycznych kanałów komunikacji w ciągu 48 godzin od wystąpienia zakłócenia.

Nowe przepisy mają objąć także przewoźników spoza UE

– To, co także jest bardzo istotne dla wszystkich pasażerów – do tych przepisów podciągnęliśmy wszystkie linie, które są spoza Unii Europejskiej. Nie może być tak, że ewentualne odszkodowanie należy się tylko od tych podmiotów, które działają w Europie i mają europejski status w krajach Unii Europejskiej, ale będzie dotyczyło wszystkich tych, które operują na europejskim rynku – mówi Elżbieta Łukacijewska.

– Dodaliśmy także przepisy, które mówią, że immanentną częścią ceny biletu jest bagaż – torebka, ale też i bagaż podręczny do 8 kg. Nie może być tak, że w tanich liniach lotniczych pasażerowie za to płacą – dodaje.

Czytaj więcej

Prezes UOKiK-u stawia zarzuty LOT-owi. Chodzi o uszkodzony lub opóźniony bagaż
Linie Lotnicze
Prezes UOKiK-u stawia zarzuty LOT-owi. Chodzi o uszkodzony lub opóźniony bagaż

Posłowie do Parlamentu Europejskiego postulują też wprowadzenie przepisów, które zagwarantowałyby, że dzieci do 14. roku życia w samolocie bez dopłaty dostaną miejsce przy rodzicach. Obecnie za taką możliwość w niektórych liniach trzeba dodatkowo zapłacić.

Reklama
Reklama

Z raportu opracowanego przez AirHelp wynika, że w Europie latem 2024 roku zakłóceń podczas lotów doświadczyło 110 mln pasażerów linii lotniczych (39 proc.) spośród 285 mln. Z tego 6 mln osób miało do czynienia z odwołaniem lotu, a 2,9 mln – z opóźnieniem o ponad trzy godziny (2,2 proc.). W Polsce zakłóceń doświadczyło w tym czasie 34 proc. pasażerów lotniczych. Jedną z poważniejszych przyczyn opóźnień i odwołań lotów były strajki kontroli ruchu lotniczego.

Innym problemem, na jaki często zwracają uwagę pasażerowie, są utrudnienia w realizacji dodatkowo płatnych usług, takich jak popularny fast track, czyli możliwość bezkolejkowego przejścia przez kontrolę bezpieczeństwa. Oburzenie pasażerów wywołuje również skala zagubień bagaży. Specjalizująca się w wypłacie odszkodowań firma AirAdvisor przeanalizowała dane z wyszukiwarek internetowych dotyczące tego problemu na 53 lotniskach i wskazała trzy, na których ten problem zdarza się najczęściej. Pierwsze miejsce na niechlubnej liście zajmuje londyńskie Heathrow (prawie 19 tys. wyszukiwań), drugie – lotnisko Paryż-Charles de Gaulle, a trzecie – Międzynarodowy Port Lotniczy w Dubaju. Pasażerowie wskazują również na przypadki kradzieży cennych rzeczy z nadawanych walizek. 

Z danych udostępnionych przez Eurocontrol wynika, że stale rośnie popularność lotniczego transportu osobowego. W tegorocznym sezonie letnim ruch lotniczy wzrósł o 3,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Długoterminowa prognoza (w scenariuszu najbardziej prawdopodobnym) zakłada, że w 2050 roku w Europie zostanie zrealizowanych 15,4 mln lotów, co oznacza wzrost o 52 proc. w porównaniu z 2023 rokiem.

Czytaj więcej

Bagaż podręczny musi być w cenie przelotu – potwierdzają europosłowie. "Ani kroku wstecz"
Linie Lotnicze
Bagaż podręczny musi być w cenie przelotu – potwierdzają europosłowie. "Ani kroku wstecz"

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) linie lotnicze

Wypracowany w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej ds. transportu kompromis związany ze zmianą rozporządzenia o prawach pasażerów zakłada, że minimalne odszkodowanie w kwocie 300 euro byłoby wypłacane za opóźnienia wynoszące co najmniej cztery godziny przy lotach wewnątrz UE i na trasach krótszych niż 3,5 tys. km (obecnie jest to 250 euro za opóźnienia powyżej trzech godzin). W przypadku lotów dłuższych próg opóźnienia miałby wzrosnąć z trzech do sześciu godzin, przy jednoczesnym obniżeniu odszkodowania z 600 do 500 euro.

Pozostało jeszcze 90% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Wszyscy pasażerowie Ryanaira muszą mieć cyfrowe karty pokładowe. Czy na pewno?
Linie Lotnicze
Wszyscy pasażerowie Ryanaira muszą mieć cyfrowe karty pokładowe. Czy na pewno?
Kto kupi portugalskie linie lotnicze TAP? Jest trzech chętnych
Linie Lotnicze
Kto kupi portugalskie linie lotnicze TAP? Jest trzech chętnych
Wizz Air ogłasza cztery nowe trasy z Polski nad Adriatyk
Linie Lotnicze
Wizz Air ogłasza cztery nowe trasy z Polski nad Adriatyk
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Emirates wyposażą swoją flotę w Starlinki. Internet podczas lotu będzie za darmo
Linie Lotnicze
Emirates wyposażą swoją flotę w Starlinki. Internet podczas lotu będzie za darmo
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama