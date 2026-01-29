Reklama

Eksperci: Sztuczna inteligencja zmieni radykalnie w 2026 roku rynek turystyczny

Sposób wyszukiwania i rezerwowania podróży stoi na progu ogromnej zmiany. W 2026 roku kluczową rolę w planowaniu i zakupie usług turystycznych przejmie sztuczna inteligencja. Dla branży turystycznej oznacza to konieczność przemyślenia stosowanych dotychczas sposobów dystrybucji i marketingu.

Publikacja: 29.01.2026 02:49

Foto: Adobe Stock

Marzena Buczkowska-German

Według Phocuswright, firmy badawczej specjalizującej się w analizowaniu globalnego rynku turystycznego, hotelarskiego i technologii podróży, rok 2026 będzie momentem przejścia od testowego do produkcyjnego wykorzystania sztucznej inteligencji w turystyce. Szczególną rolę odegra tak zwana agentowa AI (agentic AI) – systemy zdolne nie tylko do udzielania informacji, ale również do samodzielnego planowania i rezerwowania biletów w imieniu klienta.

W praktyce oznacza to, że pojedyncze polecenie głosowe, wiadomość tekstowa czy wpis w kalendarzu może uruchomić cały proces: od wyboru kierunku, przez porównanie ofert, aż po płatność i potwierdzenie rezerwacji. Zdaniem analityków AI stanie się głównym interfejsem kontaktu między podróżnym a dostawcami usług, wypierając tradycyjne modele wyszukiwania.

Już pod koniec 2025 roku 39 procent amerykańskich podróżnych korzystało z narzędzi opartych na AI przy planowaniu wyjazdów. W 2026 roku odsetek ten ma przekroczyć 50 procent, co zwiastuje trwałą zmianę zachowań konsumenckich.

Sztuczna inteligencja to wyzwania dla użytkowników i branży turystycznej

Tak dynamiczny rozwój AI rodzi jednak wyzwania strukturalne. Phocuswright zwraca uwagę na silosy danych, niejasne zasady zarządzania informacją i ograniczoną przejrzystość algorytmów dużych modeli językowych. Czynniki te mogą spowalniać realne wdrożenia i zwiększać ryzyko operacyjne.

Jednocześnie analitycy ostrzegają, że dostawcy treści i usług, którzy nie dostosują swoich systemów, API i struktur danych do potrzeb AI, narażają się na utratę widoczności w nowych ekosystemach sprzedażowych, a w konsekwencji – na spadek marż.

Drugim kluczowym trendem 2026 roku będzie, według ekspertów, rozwój cyfrowej tożsamości i rozwiązań biometrycznych. Phocuswright przewiduje, że kryptograficznie weryfikowalne identyfikatory cyfrowe staną się rynkowym standardem.

Takie rozwiązania mają usprawnić cały łańcuch podróży – od odprawy granicznej, przez lotnisko, po hotelowy check-in. Dodatkowo mogą ograniczyć skalę oszustw, uprościć procesy płatnicze oraz umożliwić bardziej zaawansowaną personalizację ofert.

Jednocześnie branża musi mierzyć się z różnicami regulacyjnymi. Odmienne podejścia do danych i prywatności w Chinach, USA i Unii Europejskiej zwiększają złożoność wdrożeń transgranicznych i wymagają elastycznych modeli compliance.

Doświadczenia zamiast „checklist” i wzrost znaczenia luksusu

Po stronie produktu Phocuswright wskazuje na dalsze przesunięcie akcentu z samego transportu i noclegu na całościowe doświadczenie podróży. Klienci coraz rzadziej wybierają wyjazdy oparte na schematycznych programach, a częściej poszukują indywidualnie dobranych ofert.

Szczególnie dynamiczny rozwój analitycy prognozują w segmencie ultraluksusowym na Bliskim Wschodzie. Wysokie inwestycje w infrastrukturę resortową, wellness i ofertę premium, w połączeniu z szytymi na miarę doświadczeniami, mają dalej napędzać popyt.

Zmiany dotyczą także geografii popytu. Phocuswright identyfikuje Indie i Koreę Południową jako kluczowe przyszłe rynki źródłowe dla wyjazdów zagranicznych w Azji. W przypadku Chin rośnie znaczenie turystyki przyjazdowej, przy czym wzrost dotyczy nie tylko największych metropolii, ale również mniej oczywistych regionów.

Dynamiczne ustalanie cen, lojalność klientów i presja ekonomiczna

W obszarze cen analitycy spodziewają się ewolucji klasycznego dynamicznego pricingu (ang. proces ustalania i zarządzania cenami ) w kierunku modeli opartych na danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym i kontekście użytkownika. Jednocześnie konsumenci, reagując na presję kosztową, coraz częściej w sposób kreatywny wykorzystują programy lojalnościowe i systemy bonusów.

Podsumowując, Phocuswright zakłada, że 2026 rok będzie okresem konsolidacji w globalnej branży turystycznej. Mniej będzie futurystycznych deklaracji, a więcej koncentrowania się na mierzalnych efektach biznesowych. Kluczowe znaczenie – zdaniem analityków – zyskają partnerstwa między dostawcami tradycyjnych systemów a platformami AI, które zdecydują o konkurencyjności firm w nowym ekosystemie wyszukiwania i rezerwacji podróży.

Źródło: rp.pl

