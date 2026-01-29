Eksperci: Sztuczna inteligencja zmieni radykalnie w 2026 roku rynek turystyczny

Aktualizacja: 29.01.2026 03:27 Publikacja: 29.01.2026 02:49
Według Phocuswright, firmy badawczej specjalizującej się w analizowaniu globalnego rynku turystycznego, hotelarskiego i technologii podróży, rok 2026 będzie momentem przejścia od testowego do produkcyjnego wykorzystania sztucznej inteligencji w turystyce. Szczególną rolę odegra tak zwana agentowa AI (agentic AI) – systemy zdolne nie tylko do udzielania informacji, ale również do samodzielnego planowania i rezerwowania biletów w imieniu klienta.
W praktyce oznacza to, że pojedyncze polecenie głosowe, wiadomość tekstowa czy wpis w kalendarzu może uruchomić cały proces: od wyboru kierunku, przez porównanie ofert, aż po płatność i potwierdzenie rezerwacji. Zdaniem analityków AI stanie się głównym interfejsem kontaktu między podróżnym a dostawcami usług, wypierając tradycyjne modele wyszukiwania.
Już pod koniec 2025 roku 39 procent amerykańskich podróżnych korzystało z narzędzi opartych na AI przy planowaniu wyjazdów. W 2026 roku odsetek ten ma przekroczyć 50 procent, co zwiastuje trwałą zmianę zachowań konsumenckich.
Tak dynamiczny rozwój AI rodzi jednak wyzwania strukturalne. Phocuswright zwraca uwagę na silosy danych, niejasne zasady zarządzania informacją i ograniczoną przejrzystość algorytmów dużych modeli językowych. Czynniki te mogą spowalniać realne wdrożenia i zwiększać ryzyko operacyjne.
Jednocześnie analitycy ostrzegają, że dostawcy treści i usług, którzy nie dostosują swoich systemów, API i struktur danych do potrzeb AI, narażają się na utratę widoczności w nowych ekosystemach sprzedażowych, a w konsekwencji – na spadek marż.
Drugim kluczowym trendem 2026 roku będzie, według ekspertów, rozwój cyfrowej tożsamości i rozwiązań biometrycznych. Phocuswright przewiduje, że kryptograficznie weryfikowalne identyfikatory cyfrowe staną się rynkowym standardem.
Takie rozwiązania mają usprawnić cały łańcuch podróży – od odprawy granicznej, przez lotnisko, po hotelowy check-in. Dodatkowo mogą ograniczyć skalę oszustw, uprościć procesy płatnicze oraz umożliwić bardziej zaawansowaną personalizację ofert.
Jednocześnie branża musi mierzyć się z różnicami regulacyjnymi. Odmienne podejścia do danych i prywatności w Chinach, USA i Unii Europejskiej zwiększają złożoność wdrożeń transgranicznych i wymagają elastycznych modeli compliance.
Po stronie produktu Phocuswright wskazuje na dalsze przesunięcie akcentu z samego transportu i noclegu na całościowe doświadczenie podróży. Klienci coraz rzadziej wybierają wyjazdy oparte na schematycznych programach, a częściej poszukują indywidualnie dobranych ofert.
Szczególnie dynamiczny rozwój analitycy prognozują w segmencie ultraluksusowym na Bliskim Wschodzie. Wysokie inwestycje w infrastrukturę resortową, wellness i ofertę premium, w połączeniu z szytymi na miarę doświadczeniami, mają dalej napędzać popyt.
Zmiany dotyczą także geografii popytu. Phocuswright identyfikuje Indie i Koreę Południową jako kluczowe przyszłe rynki źródłowe dla wyjazdów zagranicznych w Azji. W przypadku Chin rośnie znaczenie turystyki przyjazdowej, przy czym wzrost dotyczy nie tylko największych metropolii, ale również mniej oczywistych regionów.
W obszarze cen analitycy spodziewają się ewolucji klasycznego dynamicznego pricingu (ang. proces ustalania i zarządzania cenami ) w kierunku modeli opartych na danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym i kontekście użytkownika. Jednocześnie konsumenci, reagując na presję kosztową, coraz częściej w sposób kreatywny wykorzystują programy lojalnościowe i systemy bonusów.
Podsumowując, Phocuswright zakłada, że 2026 rok będzie okresem konsolidacji w globalnej branży turystycznej. Mniej będzie futurystycznych deklaracji, a więcej koncentrowania się na mierzalnych efektach biznesowych. Kluczowe znaczenie – zdaniem analityków – zyskają partnerstwa między dostawcami tradycyjnych systemów a platformami AI, które zdecydują o konkurencyjności firm w nowym ekosystemie wyszukiwania i rezerwacji podróży.
