Podróżni z pokolenia Z mówią „nie” wprowadzającej w błąd sztucznej inteligencji

Pokolenie Z coraz wyraźniej zaznacza swoje oczekiwania wobec narzędzi technologicznych używanych w turystyce. Z najnowszego raportu firmy HBX Group, przygotowanego we współpracy z profesorami Uniwersytetu Nowojorskiego, na który powołuje się portal Reise vor-9, wynika, że młodzi podróżni doceniają personalizację opartą na danych, ale odrzucają ją, gdy jest nieprzejrzysta lub sprawia wrażenie manipulacji. Kluczowe przesłanie badania brzmi jednoznacznie – technologia, w tym sztuczna inteligencja, ma być „partnerem w podróży”, a nie jej decydentem.
HBX Group, do której należą m.in. globalne marki i platformy dystrybucyjne takie jak Hotelbeds, Bedsonline, The Luxurist, Roiback czy Civitfun, opisuje pokolenie Z jako grupę, która ceni personalizację tylko wtedy, gdy jest ona wzmacniająca, transparentna i spójna z jej wartościami. Młodzi konsumenci nie chcą, by algorytmy podejmowały decyzje w ich imieniu – oczekują raczej wsparcia, inspiracji i prostoty w procesie planowania podróży.
– Dla Zetek personalizacja nie polega na algorytmach, ale na zrozumieniu – podkreśla Javier Cabrerizo, chief strategy and transformation officer w HBX Group. – Wygrywać będą te marki turystyczne, które potrafią połączyć precyzję technologiczną z autentycznością i budować relacje oparte na zaufaniu i przejrzystości. Przyszłość podróży jest współtworzona, oparta na danych i skoncentrowana na użytkowniku – dodaje.
Badanie opiera się na połączeniu danych ilościowych i jakościowych i obejmuje osoby urodzone w latach 1997–2012. Zdecydowana większość respondentów z tej grupy podróżuje prywatnie. Aż 65 procent ankietowanych deklaruje, że najczęściej wyjeżdża na urlop, a 28 procent podróżuje głównie, by odwiedzić rodzinę i znajomych.
Istotnym elementem analizy jest także podejście do finansów. Podróże są dla generacji Z wyraźnym priorytetem w planowaniu wydatków. 31 procent badanych przeznacza rocznie na podróże od 1000 do 2500 dolarów amerykańskich, kolejne 24 procent deklaruje budżet w wysokości 2500–5000 dolarów. Co piąty respondent przeznacza na podróże ponad 5000 dolarów rocznie. Jednocześnie budżety są zazwyczaj jasno określone, a młodzi podróżni oczekują, że rekomendacje technologiczne będą ich przestrzegać.
Stosunek pokolenia Z do personalizowanych rekomendacji jest w większości pozytywny. 26 procent respondentów jest nimi „bardzo zainteresowanych”, a kolejne 40 procent deklaruje, że je popiera. Najczęściej wskazują takie korzyści z tego typu propozycji, jak większa trafność ofert, wygoda i inspiracja wynikająca z dopasowania sugestii podróżniczych.
Jednak entuzjazm szybko maleje, gdy pojawia się podejrzenie braku przejrzystości lub ukrytej w podsuwanej ofercie reklamy. Osoby neutralne lub sceptyczne wskazują przede wszystkim na potrzebę zachowania kontroli nad własnymi decyzjami i nieufność wobec treści, które mogą być sponsorowane, lecz nie są jako takie wprost oznaczone.
– Dane jasno pokazują, że pokolenie Z nie odrzuca personalizacji. Ona odrzuca brak transparentności – zaznacza Cabrerizo. – To pokolenie domaga się jasnych zasad, poczucia kontroli i sensu. Firmy turystyczne, które od początku założą, że ich rozwiązania technologiczne mają być przejrzyste, mają szansę na zdobycie zaufania i długoterminowej lojalności.
Raport HBX Group precyzyjnie wskazuje granicę między „użyteczną” a „irytującą” personalizacją. Decydują o niej trzy czynniki: autentyczność, empatia i kontekst. Młodzi podróżni pozytywnie reagują na oferty, które trafnie rozpoznają ich potrzeby, uwzględniają ograniczenia budżetowe i pomagają nawiązać kontakt z lokalną kulturą i miejscem będącym celem podróży.
Zdecydowanie negatywnie oceniane są natomiast generyczne komunikaty reklamowe i masowe, bezosobowe e-maile – aż 55 procent respondentów deklaruje, że reaguje na nie niechęcią. Podobnie odbierane są nachalne reklamy w mediach społecznościowych i wyskakujące okna (pop-upy), które przeszkadzają użytkownikom.
Wnioski z badania są istotnym sygnałem dla branży turystycznej: w erze AI i zaawansowanej analityki danych kluczowe nie jest już samo „dopasowanie oferty”, lecz sposób, w jaki jest ono realizowane. Dla pokolenia Z technologia w podróżach musi być transparentnym partnerem – wspierającym decyzje, a nie podejmującym je w ukryciu.
