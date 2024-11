TOO: Ministerstwo zwleka z popowodziową pomocą dla branży turystycznej. "To nieakceptowalne"

W wypadku powodzi minister Nitras oświadczył, że przedsiębiorcy poszkodowani dostaną bezzwrotną dotację, nie pożyczkę, jak dotychczas. Na ten cel TFP miało przeznaczyć 20 procent zgromadzonych pieniędzy, czyli 50 milionów złotych. Takie rozwiązanie pochwaliła Polska Izba Turystyki.

Na razie nie wypłacono jednak nikomu ani złotówki. MSiT pracuje nad tekstem rozporządzenia w tej sprawie. Jak pisze Mikosz, trwa to za długo. Do tego ministerstwo nie konsultuje z branżą turystyczną planowanego rozwiązania, przez co zapowiada się ono ułomnie.

Komentarz wiceprezesa Turystycznej Organizacji Otwartej publikujemy w całości, bez zmian

"Rozporządzenie MSiT dotyczące dotacji z TFP – komentarz

Od wrześniowej powodzi minęło prawie 2 miesiące, a MSiT proceduje właśnie rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji z Turystycznego Funduszu Pomocowego. Rozporządzenie procedowane jest w trybie przyspieszonym, bez konsultacji publicznych czy też bez poinformowania branży.

Rozporządzenie do opiniowania przekazano do: Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Polskiej Organizacji Turystycznej i Ubezpieczeniowego Fundusz Gwarancyjnego. Na przesłanie opinii w/w dostali 3 dni. I jak czytamy w piśmie „Skrócony termin opiniowania projektu jest podyktowany potrzebą szybkiej wypłaty dotacji z Funduszu, skierowanych do podmiotów dotkniętych powodzią z września br.”. Stanowisko przedstawił jedynie Prezes UODO, nie wnosząc uwag.