Nitras: Turystyczna wizyta na Dolnym Śląsku to patriotyczny obowiązek

Pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński i minister sportu i turystyki Sławomir Nitras wizytowali dziś tereny popowodziowe. Przy okazji wizyty w Prudniku odbyła się także konferencja prasowa obu polityków poświęcona rządowym instrumentom wsparcia w odbudowie infrastruktury sportowej i turystycznej zniszczonej w powodzi.

- Jesteśmy tutaj z ministrem Sławomirem Nitrasem po to, aby minister przekazał dobrą informację. Rząd premiera Donalda Tuska zamierza wyasygnować do 23 miliardów złotych na odbudowę terenów zalanych. To będą pieniądze pochodzące ze środków krajowych i przesunięte w ramach programów europejskich - mówił Marcin Kierwiński.

- Dziś przyjeżdżamy, żeby rozmawiać o infrastrukturze sportowej, o tym, co służy turystyce. Ktoś może powiedzieć, że to nie są wydatki pierwszej potrzeby, że to nie są kwestie bytowe, ale żeby normalne życie wróciło na te tereny, musimy także o tej infrastrukturze myśleć - dodał.

„Specjalny program MSiT” dla turystyki

Sławomir Nitras dużą część swojego wystąpienia poświecił infrastrukturze sportowej, w tym złożył obietnicę odbudowy zniszczonej hali sportowej ASiP, basenu i stadionu w Prudniku.