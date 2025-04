Polska ma 21 nowych ambasadorów kongresów

Tytuły ambasadorów przyznaje kapituła złożona z przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej, Poland Convention Bureau i Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Wyróżnia nimi wybitne osobistości ze świata nauki, kultury, sportu i biznesu, rozpoznawalne na arenie międzynarodowej.

Rolą ambasadorów jest zachęcanie środowisk, w których działają na całym świecie, często reprezentując też polskie organizacje i instytucje we władzach struktur międzynarodowych, do organizowania w Polsce ich konferencji i kongresów. Wydarzenia takie wiążą się przeważnie z podnoszeniem prestiżu Polski na arenie międzynarodowej, a sam przyjazd dziesiątek, setek, a czasem tysięcy gości, przysparza polskiej gospodarce dochodów i popularyzuje kraj jako kierunek podróży turystycznych.

Polska ma już w sumie około 340 ambasadorów, którzy dołączyli do tego grona podczas ponad 20 lat trwania programu.

Ambasadorowie konferencji i kongresów działają na rzecz turystyki

– Program ambasadorów kongresów to bardzo sprawne narzędzie pozyskiwania wydarzeń dla Polski. Dzięki autorytetowi wybitnych postaci w międzynarodowym środowisku, ich pasji i zaangażowaniu polskie miasta i regiony stają się gospodarzami istotnych wydarzeń. A to oznacza impuls gospodarczy dla tych miast i regionów, szansę na promowanie polskiej nauki i kultury oraz budowanie dziedzictwa społeczno-gospodarczego – mówiła podczas uroczystego wręczenia tytułów nowym ambasadorom prezeska SKKP Paula Fanderowska.

- Dzięki państwu rozwija się turystyka spod znaku MICE, a jest to bardzo ważny element turystyki, bo znacząco przyczynia się do powiększania polskiego PKB – zwracał się do nowych ambasadorów prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke. - W tej dziedzinie Polska nie jest już w peletonie goniącym czołówkę Europy, ale wręcz jesteśmy tą czołówką. Szczególnie, jeśli chodzi o jakość, profesjonalizm, umiejętność zorganizowania znaczących wydarzeń. Dzięki temu ich uczestnicy chcą wracać do Polski zarówno jako turyści, jak i goście biznesowi.