Premier zachęca do przyjazdu na Dolny Śląsk, minister obiecuje kampanię na rzecz turystyki

Branża turystyczna apeluje do turystów: Przyjeżdżajcie, to najlepsza forma pomocy

Wcześniej w rozmowie z serwisem Turystyka.rp,pl dyrektor biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Jakub Feiga, a także portale pośredniczące w sprzedaży noclegów, jak Travelist.pl czy Nocowanie.pl, i organizacje branży turystycznej – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego i Polska Izba Turystyki – apelowały do turystów o nieuleganie obawom i skorzystanie z zarezerwowanych wcześniej wyjazdów na Dolnym Śląsku i Opolszczyznie. Podkreślały, że wiele miejsc odwiedzanych przez turystów pozostaje niezniszczonych, można korzystać z noclegów, zwiedzać, chodzić po szlakach. Przyjazd na wypoczynek na południe kraju to też forma wsparcia dla mieszkańców nawiedzonego powodzią regionu.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna założyła stronę w internecie, na której informuje, które atrakcje turystyczne są dostępne, a które jeszcze nie. "Chociaż wielka woda trwale zniszczyła tylko część tego obszaru, to cały region zmaga się z falą rezygnacji z przyjazdów. Jest to całkowicie nieuzasadnione. Zdecydowana większość Dolnego Śląska szybko radzi sobie z porządkami po ulewach" - przekonuje w komunikacie Feiga.

I cytuje właścicielkę Kopalni Złota w Złotym Stoku Elżbietę Szumską, która mówi, że „większość regionu czeka na gości. Słońce znów świeci, kończy się porządkowanie terenów i to czego potrzebują to praca, aby przedsiębiorcy turystyczni i zatrudnieni u nich mieszkańcy Dolnego Śląska mieli środki do mierzenia się ze skutkami wielkiej wody. Wszyscy oni zapraszają na Dolny Śląsk”.

Z kolei wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Piasecka przekonuje, że branża turystyczna potrzebuje wsparcia, bo "turystyka stanowi fundament gospodarczy zalanych terenów. Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Bystrzyca i wiele innych to główne atrakcje tej części regionu. Nie skreślajmy tych terenów z urlopowych planów".

- Z atrakcji, które znajdują się na ziemi kłodzkiej i już zapraszają gości są między innymi unikatowy młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju czy Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju. W Karkonoszach i Górach Izerskich działają między innymi Sky Walk, czyli „ścieżka w chmurach” w Świeradowie Zdroju, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze i Huta Szkła Julia w Piechowicach. Na pozostałych obszarach występowały głównie mniejsze podtopienia i dziś już nie ma żadnych problemów ze zwiedzaniem okolic Wałbrzycha, Borów Dolnośląskich czy Doliny Baryczy. Czynne są liczne zamki i pałace Dolnego Śląska – zapewnia Feiga.