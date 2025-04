Turystyka napędza gospodarkę Europy. Najszybciej tworzy miejsca pracy

Z najnowszych badań Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) wyłania się bardzo pozytywny obraz przyszłości europejskiego sektora turystycznego. Organizacja szacuje, że do 2035 roku branża turystyczna stworzy dodatkowe 4,5 miliona miejsc pracy, co oznacza, że będzie zatrudniać ponad 30 milionów ludzi, czyli co siódmego pracującego w Unii Europejskiej. To oznacza, że stanie się jedną z najważniejszych branż we wspólnocie.

Turystyka w Unii Europejskiej rośnie szybciej niż gospodarka

Prognozy WTTC mówią też, że udział sektora podróży i turystyki w PKB Unii Europejskiej wzrośnie do niemal 2,3 biliona euro, co oznacza skok o prawie 11 procent. Rozwój branży będzie szybszy niż ogólny wzrost gospodarczy – o ile szacunki dla całej gospodarki unijnej mówią o zmianach na plus na poziomie 1,3 procent rocznie, to dla turystyki będzie to 1,8 procent. WTTC wylicza, że roczne wydatki zagranicznych turystów mają w ciągu najbliższych 10 lat osiągnąć 730 miliardów euro. W wypadku podróży krajowych będzie to natomiast ponad 1,2 biliona euro.

W 2025 roku sektor podróży i turystyki ma wnieść do unijnego PKB niemal 1,9 biliona euro, co stanowić będzie 10,5 procent gospodarki Unii Europejskiej. Przewiduje się, że zatrudnienie wzrośnie do niemal 26 milionów ludzi, co odpowiada 12 procentom wszystkich miejsc pracy w Unii – to wyraźny sygnał rosnącego znaczenia tej branży.

Turyści zagraniczni wydadzą w tym roku 573 miliardy euro, o 11 procent więcej niż rok wcześniej, a krajowi 1,1 biliona euro (o 1,6 procent więcej).