Komisja Europejska stawia na turystykę. Obiecuje pieniądze na jej rozwój

Czytaj więcej Popularne Trendy Czesi odkryli polski Bałtyk, a Polacy brylują w Czechach. Co najchętniej zwiedzają? Polacy są trzecią nacją wśród gości, którzy przyjeżdżają do Czech i zostają tam co najmniej na jedną noc. - Ostatni wzrost wizyt po obu stronach granicy cieszy, ale moglibyśmy odwiedzać się częściej - wskazuje dyrektor CzechTourism w Polsce Tomáš Zukal.

Dzidzikostas wskazał na kluczowe wyzwania, do których należy zmierzenie się z problemem nadmiernej turystyki w niektórych miejscach, co prowadzi do problemów społecznych (niezadowolenie mieszkańców) i na rynku mieszkań (brakuje mieszkań, ceny idą w górę).

Kolejnym wyzwaniem jest brak rąk do pracy, szczególnie na stanowiskach wymagających kwalifikacji. Jest też ogromna potrzeba cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw.

– Szybkie zmiany wpływają na sektor, musimy działać już teraz, aby poprawić konkurencyjność europejskiej turystyki, przygotowując się jednocześnie na przyszłe wyzwania – twierdzi komisarz.

Nawiązał przy tym do spotkania ministrów turystyki grupy G7, które odbyło się we Włoszech w listopadzie zeszłego roku, podczas którego turystyka pierwszy raz oficjalnie została uwzględniona w programie G7. Opisał to osiągnięcie jako kamień milowy w historii.

Europa – najpopularniejszy cel podróży na świecie

Mimo wyzwań w zeszłym roku sektor turystyki w Europie odnotował silne ożywienie. W 2024 roku podróżni wykupili prawie 3 miliardy noclegów, co dało wzrost o 50 procent w ostatnich 15 latach. Europa jest najczęściej odwiedzanym kontynentem na świecie.