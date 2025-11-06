Reklama
Andaluzja wzmacnia turystykę. 200 milionów euro na konkurowanie z innymi regionami

Rząd Andaluzji ogłosił, że w 2026 roku przeznaczy 200 milionów euro na wspieranie turystyki. Celem jest zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju tego kluczowego dla regionu sektora gospodarki.

Publikacja: 06.11.2025 01:23

Białe wioski w Andaluzji mają dostać pieniądze na rozwijanie produków turystycznych przyciągających

turystów po sezonie

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Według ministra turystyki i spraw zagranicznych Andaluzji Artura Bernala nowy budżet w wysokości 198,7 miliona euro będzie skoncentrowany na działaniach dostosowujących sektor do współczesnych wyzwań – pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. – W centrum naszych działań znajdują się gminy jako oś łącząca region, innowacje, inteligentne zarządzanie i wzmocnienie przedsiębiorczości i różnorodności oferty turystycznej – podkreślił Bernal podczas posiedzenia parlamentu regionalnego.

Turystyka przestaje być lokomotywą hiszpańskiej gospodarki
Nowe Trendy
Turystyka przestaje być lokomotywą hiszpańskiej gospodarki

Andaluzja inwestuje w turystykę

W przyszłym roku środki na promocję i komunikację turystyczną wzrosną znacznie, bo o 32,5 procent w porównaniu z 2025 rokiem. Andaluzja zamierza także równoważyć sezonowość ruchu turystycznego i rozwijać mniej znane obszary regionu. Wśród kluczowych inicjatyw znalazły się:

  • Program Munitur (5,7 miliona euro) – wsparcie projektów równoważących aktywność turystyczną przez cały rok,
  • Plany dla dużych miast (ponad 4,4 miliona euro) – obejmujące ośrodki takie jak Jerez, Marbella, Sewilla i Almería,
  • Porozumienie z miastem Malaga (596 tysięcy euro) dotyczące rozbudowy Pałacu Targowo-Kongresowego,
  • Projekt „Białe wioski” w Sierra de Cádiz (2,5 miliona euro) – nowa pula dotacji dla gmin na szybkie projektowanie i realizację lokalnych inicjatyw turystycznych.

Program Pymetur, z budżetem 5 milionów euro, ponownie wesprze małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne. Równolegle projekt Investur (240 tysięcy euro) sfinansuje badania stosowane na andaluzyjskich uczelniach, skupione na zrównoważonym rozwoju i transferze wiedzy do biznesu.

Sygnatariuszem listu była między innymi Wspólnota Walencka. Na zdjęciu Walencja
Nowe Trendy
Regiony Hiszpanii w obronie turystyki. „To nie problem, ale motor gospodarki”

Inteligentna i ekologiczna turystyka

Jednym z filarów nowej strategii jest projekt Andalucía Nexus, którego finansowanie wzrosło do 2,6 miliona euro – o prawie 24 procent więcej niż rok wcześniej. – Nexus to dowód zaangażowania Andaluzji w inteligentne zarządzanie turystyką, wykorzystanie danych, wzmacnianie przedsiębiorczości oraz rozwój partnerstw publiczno-prywatnych – wyjaśnił Bernal.

Ponadto pojawi się nowa pula 300 tysięcy euro dotacji na tworzenie nowych doświadczeń dla turystów, produktów i segmentów rynkowych, które mają pomóc w wydłużeniu sezonu, zróżnicowaniu oferty i zwiększeniu konkurencyjności regionu.

Dzięki tym inwestycjom Andaluzja chce umocnić swoją pozycję jako lidera zrównoważonej i inteligentnej turystyki w Europie, stawiając na równowagę między wzrostem gospodarczym a ochroną środowiska i lokalnym rozwojem – podkreśla Hosteltur.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Turystyka Promocja turystyczna Andaluzja

