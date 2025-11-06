Andaluzja wzmacnia turystykę. 200 milionów euro na konkurowanie z innymi regionami

Według ministra turystyki i spraw zagranicznych Andaluzji Artura Bernala nowy budżet w wysokości 198,7 miliona euro będzie skoncentrowany na działaniach dostosowujących sektor do współczesnych wyzwań – pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. – W centrum naszych działań znajdują się gminy jako oś łącząca region, innowacje, inteligentne zarządzanie i wzmocnienie przedsiębiorczości i różnorodności oferty turystycznej – podkreślił Bernal podczas posiedzenia parlamentu regionalnego.

Andaluzja inwestuje w turystykę

W przyszłym roku środki na promocję i komunikację turystyczną wzrosną znacznie, bo o 32,5 procent w porównaniu z 2025 rokiem. Andaluzja zamierza także równoważyć sezonowość ruchu turystycznego i rozwijać mniej znane obszary regionu. Wśród kluczowych inicjatyw znalazły się:

Program Munitur (5,7 miliona euro) – wsparcie projektów równoważących aktywność turystyczną przez cały rok,

Plany dla dużych miast (ponad 4,4 miliona euro) – obejmujące ośrodki takie jak Jerez, Marbella, Sewilla i Almería,

Porozumienie z miastem Malaga (596 tysięcy euro) dotyczące rozbudowy Pałacu Targowo-Kongresowego,

Projekt „Białe wioski” w Sierra de Cádiz (2,5 miliona euro) – nowa pula dotacji dla gmin na szybkie projektowanie i realizację lokalnych inicjatyw turystycznych.

Program Pymetur, z budżetem 5 milionów euro, ponownie wesprze małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne. Równolegle projekt Investur (240 tysięcy euro) sfinansuje badania stosowane na andaluzyjskich uczelniach, skupione na zrównoważonym rozwoju i transferze wiedzy do biznesu.