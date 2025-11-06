Andaluzja wzmacnia turystykę. 200 milionów euro na konkurowanie z innymi regionami

Aktualizacja: 06.11.2025 05:20 Publikacja: 06.11.2025 01:23
Białe wioski w Andaluzji mają dostać pieniądze na rozwijanie produków turystycznych przyciągających turystów po sezonie
Foto: Filip Frydrykiewicz
Według ministra turystyki i spraw zagranicznych Andaluzji Artura Bernala nowy budżet w wysokości 198,7 miliona euro będzie skoncentrowany na działaniach dostosowujących sektor do współczesnych wyzwań – pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. – W centrum naszych działań znajdują się gminy jako oś łącząca region, innowacje, inteligentne zarządzanie i wzmocnienie przedsiębiorczości i różnorodności oferty turystycznej – podkreślił Bernal podczas posiedzenia parlamentu regionalnego.
W przyszłym roku środki na promocję i komunikację turystyczną wzrosną znacznie, bo o 32,5 procent w porównaniu z 2025 rokiem. Andaluzja zamierza także równoważyć sezonowość ruchu turystycznego i rozwijać mniej znane obszary regionu. Wśród kluczowych inicjatyw znalazły się:
Program Pymetur, z budżetem 5 milionów euro, ponownie wesprze małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne. Równolegle projekt Investur (240 tysięcy euro) sfinansuje badania stosowane na andaluzyjskich uczelniach, skupione na zrównoważonym rozwoju i transferze wiedzy do biznesu.
Jednym z filarów nowej strategii jest projekt Andalucía Nexus, którego finansowanie wzrosło do 2,6 miliona euro – o prawie 24 procent więcej niż rok wcześniej. – Nexus to dowód zaangażowania Andaluzji w inteligentne zarządzanie turystyką, wykorzystanie danych, wzmacnianie przedsiębiorczości oraz rozwój partnerstw publiczno-prywatnych – wyjaśnił Bernal.
Ponadto pojawi się nowa pula 300 tysięcy euro dotacji na tworzenie nowych doświadczeń dla turystów, produktów i segmentów rynkowych, które mają pomóc w wydłużeniu sezonu, zróżnicowaniu oferty i zwiększeniu konkurencyjności regionu.
Dzięki tym inwestycjom Andaluzja chce umocnić swoją pozycję jako lidera zrównoważonej i inteligentnej turystyki w Europie, stawiając na równowagę między wzrostem gospodarczym a ochroną środowiska i lokalnym rozwojem – podkreśla Hosteltur.
