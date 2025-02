Niemcy: Turystyka przyjazdowa będzie dalej rosnąć. Prognoza lepsza od średniej światowej

- Dzięki wysokim standardom jakości, zróżnicowanej ofercie turystycznej i atrakcyjnemu stosunkowi jakości do ceny Niemcy są wiodącym celem podróży. Według Barometru Turystycznego ONZ ze stycznia 2025 roku globalna liczba przyjazdów wzrosła do 1,4 miliarda w 2024 r., a Światowa Organizacja Turystyki spodziewa się dalszego wzrostu o 3 do 5 procent w 2025 roku. Przy siedmioprocentowym wzroście prognoza na 2025 rok dla turystyki przyjazdowej do Niemiec jest powyżej średniej światowej – wylicza prezes.

Niemiecka Centrala Turystyki zajmuje się promowaniem Niemiec jako kraju turystycznego na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu. Ma 19 przedstawicielstw zagranicznych, którymi zarządza centrala we Frankfurcie nad Menem.