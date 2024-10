Niemcy zadowoleni z sezonu letniego. "Rośnie marka naszego kraju"

Według wstępnych informacji Federalnego Urzędu Statystycznego, liczba noclegów gości zagranicznych wzrosła w sierpniu Niemczech o 5,7 procent do 10,1 miliona, w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. W głównych miesiącach urlopowych, od czerwca do sierpnia, turystyka przyjazdowa wzrosła łącznie o 8,1 procent. Oznacza to, że ruch z rekordowego dotąd roku 2019 udało się odtworzyć w 98 procentach – podaje Niemiecka Centrala Turystyki (DZT).

Do Niemiec przyjechało już prawie 100 procent turystów sprzed pandemii

Pozostałe wskaźniki także potwierdzają utrzymującą się tendencję wzrostową: według badań MKG Consulting obłożenie hoteli w sierpniu wyniosło 68,4 procent, czyli było o 2,4 punktu procentowego wyższe niż w roku poprzednim. Jeśli chodzi o ruch lotniczy, to Forward Keys odnotował w sierpniu 15,2 procentowy wzrost liczby przylotów międzynarodowych do Niemiec. A jak wynika z analizy Mastercard, wydatki turystów zagranicznych na konsumpcję w Niemczech były wyższe, i to nie tylko w trakcie UEFA EURO 2024, ale także do końca sierpnia – czytamy w komunikacie.

Pozytywny trend dla niemieckiej turystyki przyjazdowej potwierdza także międzynarodowa branża turystyczna: w panelu ekspertów branżowych DZT Travel Industry Expert Panel (TIEP) – kwartalnym badaniu ponad 250 międzynarodowych touroperatorów oferujących programy do Niemiec – odsetek prezesów i kluczowych klientów, którzy pozytywnie oceniają swoją obecną sytuację biznesową w odniesieniu do Niemiec, wzrósł w trzecim kwartale 2024 roku do 57 procent, czyli o 10 punktów procentowych.

Prezes DZT Petra Hedorfer, komentując te wyniki stwierdziła, że „Popyt w sezonie turystycznym – wspierany przez duże wydarzenia, takie jak UEFA EURO 2024 i występy międzynarodowych gwiazd tego lata – był wyjątkowo duży, co odzwierciedla atrakcyjność marki turystycznej Niemiec”.