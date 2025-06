Pączki i żurek przy dźwiękach bluesa - promocja Polski w sercu Pragi

- Polska przyciąga coraz więcej czeskich turystów, co bardzo nas cieszy - mówi Monika Olech, dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze, współorganizatora wydarzenia, cytowana przez czeski portal branży turystycznej TTG. - Podczas Dnia Polski, oprócz atrakcji z pogranicza polsko-czeskiego, staramy się prezentować również inne regiony i ich unikalne walory. Na gości czeka też narodowa kuchnia, w tym roku między innymi słynne pączki i śląskie specjały serwowane z food trucka - zapowiada.

Reklama

Kulminacją programu w ogrodach będzie koncert wczesnym wieczorem. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie zespół Rita Pax z projektem „Tribute to Breakout” - muzycznym hołdem dla bluesowego zespołu Breakout.

W ciągu dnia na odwiedzających czeka również muzyka regionalna, wystąpią między innymi góralska kapela i orkiestra dęta z Wieliczki. Imponująca jest także lista reprezentowanych regionów i miast: do ogrodów zawitają przedstawiciele województw małopolskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego, a także Wrocławia, Łodzi i Torunia.

W Czechach głośno o polskich inwestycjach

- W Czechach coraz częściej mówi się o nowych autostradach i infrastrukturze w Polsce. Dzięki tym inwestycjom podróżowanie do tego kraju stało się znacznie łatwiejsze. Moja osobista rekomendacja to nowoczesna architektura. Polska z powodzeniem wykorzystała członkostwo w Unii Europejskiej do realizacji projektów takich jak muzea, filharmonie, nowoczesne dworce i stadiony - mówi Pavel Trojan, dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Pradze.