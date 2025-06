25 lat Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. "We współpracy nasza siła"

Uroczyste obchody 25-lecia działalności Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej odbyły się w piątek w Zamku Topacz. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, samorządowcy, przedstawiciele branży turystycznej.

Reklama

Dolny Śląsk pierwszy założył swoją organizację turystyczną

Stowarzyszenie jest najstarszą regionalną organizacją turystyczną w kraju. Założyło ją pięć podmiotów, po roku było ich trzydzieści, a dziś Dolnośląską Organizację Turystyczną tworzy 193 firm i instytucji. Samo województwo jest jednym z najbardziej znaczących w polskiej turystyce.

– Dolnośląska Organizacja Turystyczna to dla mnie przykład jednej z najlepszych regionalnych organizacji turystycznych pracujących na rzecz rozwoju turystyki w Polsce. To 25 lat ciężkiej pracy w tworzeniu produktów turystycznych i potęgi turystycznej Dolnego Śląska. Zawsze z gminami, zawsze z przedsiębiorcami i środowiskiem turystycznym – mówi cytowany w komunikacie organizacji sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki i zarazem były prezes DOT w latach 2007 – 2009 Piotr Borys.

Potwierdzają to liczby. W ciągu 25 lat liczba noclegów turystycznych na Dolnym Śląsku wzrosła – według GUS – ponad dwukrotnie, z 5,5 miliona do 11,25 miliona. Oznacza to, że co dziewiąty nocleg turysty w Polsce ma miejsce na Dolnym Śląsku.

- 25 lat wspaniałych doświadczeń, wspaniałych kampanii, wspaniałych działań. Bo to, co mamy teraz w polskiej turystyce zawdzięczamy właśnie regionalnym organizacjom turystycznym. Dziękuję DOT za ten czas. Zawsze na Was mogliśmy liczyć. Cieszę się, że mając takich partnerów ze spokojem mogę patrzeć na rozwój polskiej turystyki – mówił podczas uroczystości prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.