Znani sportowcy promowali polską turystykę. "Setki milionów wyświetleń"

Podczas ostatniej konferencji Spotkanie Liderów Turystyki, którą cyklicznie organizują dziennik „Rzeczpospolita” i serwis Turystyka.rp.pl, przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej podsumowali kampanię promującą polską turystykę przez sport.

- Zadanie zrealizowania szeroko zasięgowej kampanii we współpracy ze związkami i z klubami sportowymi, organizatorami wydarzeń sportowych, ale również samymi sportowcami jako ambasadorami i aktorami spotów promujących Polskę na rynkach zagranicznych i w Polsce, zlecił nam w połowie zeszłego roku minister sportu i turystyki Sławomir Nitras - przypomniał prezes POT Rafał Szmytke.

Była to największa i najdroższa kampania promocyjna Polski w ostatnim 20-leciu - Ministerstwo Sportu i Turystyki wyłożyło na nią ponad 55 milionów złotych.

Kampania składała się z trzech komponentów: A - wizerunki znanych polskich sportowców (25 milionów złotych), B - wydarzenia sportowe o randze międzynarodowej (10 milionów złotych) i C - polskie kluby sportowe biorące udział w międzynarodowych rozgrywkach (20 milionów złotych). Łączyło je wspólne hasło „Poland. More than you expected” (w polskiej wersji „Polska. Więcej niż myślisz”).