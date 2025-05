Raport. Polska coraz mocniejsza w Europie w turystyce wellness i kulinarnej

Z kolei podróżni z Europy najchętniej wybierają Tokio, Palmę de Mallorca, Hurghadę, Paryż, Osakę, Pekin i Londyn.

Warto zauważyć, że największy wzrost liczby odwiedzających z Europy w latach 2019-2024 odnotowała Tirana, stając się, głównie za sprawą włoskich turystów, jednym z najszybciej rozwijających się kierunków turystycznych na kontynencie.

Polska i Włochy zyskują na znaczeniu w turystyce wellness

Podróże, aktywności na świeżym powietrzu i gastronomia znalazły się w tym roku na szczycie listy priorytetowych wydatków Europejczyków. Dwie trzecie (70 procent) badanych twierdzi, że priorytetem jest realizacja punktów z listy marzeń.

MEI, analizując wydatki turystów, stworzył Wellness Travel Index (WTI) - wskaźnik pokazujący, które kierunki wyróżnia oferta wellness. Rosnący WTI dla Włoch i Polski sygnalizuje, że te kraje skutecznie odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj turystyki.

Istambuł, Cannes i Interlaken to gastronomiczne stolice świata

Analiza liczby nacji odwiedzających restauracje w różnych miastach pozwoliła wskazać najpopularniejsze miejsca na kulinarnej mapie świata. W 2024 roku restauracje w Istambule gościły turystów z 67 krajów, co stanowi najwyższy wynik spośród 43 analizowanych miast. Inne wiodące pod tym względem europejskie miasta to Cannes, Interlaken, Barcelona i Dubrownik. Pośrodku zestawienia znalazł się również Kraków. Coraz więcej turystów przyjeżdża tu, by spróbować lokalnych specjałów i odkryć nowe smaki, co wyróżnia Kraków na mapie kulinarnych stolic Europy.