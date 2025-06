Polacy do Antalyi latają chętnie nawet zimą. Padł nowy rekord

Od stycznia do kwietnia liczba turystów odwiedzających region Antalya w Turcji wzrosła do około 2 milionów, wynika z danych Ministerstwa Kultury i Turystyki, na które powołuje się turecki portal branży turystycznej Turizmgunlugu.

Najliczniejszą grupę stanowili Niemcy (ok. 531 tysięcy) i Rosjanie (317 tysięcy). W pierwszej dziesiątce najważniejszych rynków źródłowych znalazły się również Wielka Brytania, Polska, Holandia, Litwa, Ukraina, Belgia, Francja i Szwajcaria.

W ujęciu procentowym statystyki przedstawiają się następująco: Wielka Brytania - plus 5,68 procent, Polska - plus 8,9 procent, Holandia - plus 14 procent, Litwa - plus 22,8 procent, Szwajcaria - plus 5,8 procent.

Przewodniczący Stowarzyszenia Profesjonalnych Menedżerów Hoteli, Hakan Saatçioğlu, powiedział w rozmowie z agencją AA, że obserwuje wzrost aktywności turystycznej w regionie, a większość hoteli, które były zamknięte w sezonie zimowym, wznowiła działalność.

Saatçioğlu zaznaczył, że poziom obłożenia w czasie Święta Ofiar (Kurban Bayramı) może sięgnąć nawet 95 procent, a rezerwacje na sezon letni utrzymują się na bardzo wysokim poziomie.