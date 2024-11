Chemnitz w roli Europejskiej Stolicy Kultury 2025. „Zobacz to, co niewidoczne”.

- Pod hasłem „C the unseen” Chemnitz i region Stolicy Kultury prezentują wielowarstwowy program obejmujący ponad 1000 wydarzeń. Program zaprasza odwiedzających do odkrywania ludzi, miejsc i działań, które do tej pory nie znajdowały się w centrum uwagi turystów. Buduje mosty między ponad 800-letnią tradycją górniczą, uznanymi na całym świecie instytucjami kulturalnymi, takimi jak teatry, muzea i miejscami kultury przemysłowej, a projektami specjalnymi opracowanymi na rok stolicy kultury - mówi dyrektor zarządzająca Chemnitz 2025 gGmbH Andrea Pier, cytowana w komunikacie.

Główne tematy programowe kryją się pod hasłami „Europejscy twórcy demokracji”, „Wschodnioeuropejska mentalność”, „Hojne sąsiedztwo”, „ Twórcy2” i „W ruchu!”.

Najważniejszym elementem programu są „Europejskie warsztaty na rzecz kultury i demokracji”, których celem jest zaktywizowanie i wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego. Do organizatorów wpłynęło ponad 250 wniosków z pomysłami na projekty w ramach warsztatów. Zrealizowanych zostanie około 60 projektów, koncentrujących się na interakcji pokoleń, różnorodności i integracji, a także współpracy między Niemcami, Czechami i Polską - głosi komunikat.

Niemcy przodują w turystyce kulturalnej i city breakach

- Spośród 173 milionów podróży kulturalnych odbytych przez Europejczyków na całym świecie w 2023 roku, 18,7 miliona miało miejsce w Niemczech. Tym samym potwierdziliśmy naszą czołową pozycję w Europie jako cel podróży o charakterze kulturalnym i city break - mówi prezes DZT Petra Hedorfer.

- Według najnowszych analiz IPK International liczba podróży miejskich Europejczyków do Niemiec wzrosła o kolejne 10 procent w pierwszych ośmiu miesiącach 2024 roku. W tym kontekście wydarzenie „Chemnitz - Europejska Stolica Kultury 2025” zachęca do odkrywania tego regionu w ramach artystycznego i kulturalnego obrazu Niemiec - dodaje.