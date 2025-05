Ułatwienia w gwarancjach biur podróży już w konsultacjach. PIT: Niewystarczający krok

✔️ Stopniowe obniżanie minimalnej wysokości gwarancji. Zachęca do tego zgromadzenie, dzięki składkom biur podróży, ogromnej sumy w drugim filarze systemu, czyli Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym.

✔️ Zmiana wzoru gwarancji poprzez pozostawienie wyłącznie jako beneficjenta marszałka województwa i powołanie jednej centralnej komórki, koordynującej czynności konieczne w razie bankructwa touroperatora. Obecny wzór gwarancji ustanawia jej beneficjentem marszałka i "każdego podróżnego, który zawarł umowę ze zleceniodawcą, w okresie obowiązywania [gwarancji]". Taki zapis oznacza, że każdy podróżny może zażądać od gwaranta wypłacenia należnych mu pieniędzy z gwarancji, co "może prowadzić do nadużyć przy złożeniu dwóch gwarancji (bankowej i ubezpieczeniowej). Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest ustanowienie marszałka lub jednej centralnej komórki, która będzie zajmowała się całościowymi procedurami postępowania, w tym rozliczeniami".

✔️ PIT postuluje też przeanalizowanie systemów zabezpieczeń organizatorów turystyki w innych krajach Unii Europejskiej i wzięcie pod uwagę motywu 40. dyrektywy o imprezach turystycznych, zgodnie z którym „skuteczna ochrona na wypadek niewypłacalności nie powinna jednak uwzględniać skrajnie nieprawdopodobnego ryzyka, jak na przykład równoczesnej niewypłacalności kilku największych organizatorów, gdyż miałoby to nieproporcjonalny wpływ na koszty ochrony, ograniczając tym samym jej skuteczność. W takich wypadkach gwarancja zwrotu może być ograniczona”.

✔️ Chciałoby też wyeliminowania możliwości nadużyć mechanizmu zabezpieczeń, w szczególności możliwości złożenia fałszywego oświadczenia o niewypłacalności, poprzez nałożenie kary na składającego fałszywe oświadczenie.

Projekt zmiany ustawy skierowany będzie teraz do konsultacji z partnerami społecznymi, w tym organizacjami takimi, jak PIT. Organizacja ma nadzieję, że w toku tych konsultacji, ewentualnie na kolejnych etapach drogi legislacyjnej, przed uchwaleniem ustawy przez Sejm, uda jej się przekonać rząd do uzupełnienia projektu. "Nieodległe konsultacje projektu ustawy z partnerami społecznymi będą okazją do przedstawienia opinii o projekcie, w tym również uwag, co do zakresu regulacji. Polska Izba Turystyki uważa, że obecna nowelizacja ustawy jest dobrą okazją, aby w szerszym zakresie, postulowanym przez Izbę, zracjonalizować system zabezpieczeń finansowych w turystyce" - czytamy we wpisie na profilu PIT.