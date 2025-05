Biuro podróży Rainbow z nagrodą Orła Rzeczpospolitej za wkład w rynek turystyczny

Rainbow od lat utrzymuje wysoką pozycję na liście 500 największych przedsiębiorstw publikowanej przez „Rzeczpospolitą”, co dodatkowo podkreśla znaczenie spółki w branży. W tym roku z przychodami prawie 4,07 miliarda złotych zajął na niej miejsce 118. A jeszcze w roku 2024 znajdował się na pozycji 143 z przychodami na poziomie 3,3 miliarda.

Biuro podróży Rainbow – 35 lat tradycji

Firma od lat plasuje się też w ścisłej czołówce największych biur podróży w kraju, co pokazuje Ranking Biur Podróży 2025 serwisu Turystyka.rp.pl.

Jak przypomina biuro prasowe touroperatora w komunikacie z informacją o najnowszej nagrodzie, Rainbow powstał w roku 1990 roku. Organizuje wyjazdy turystyczne do prawie 100 krajów i wyloty do ponad 150 różnych destynacji na świecie. Szczególnie wyróżniają go wyjazdy do krajów dalekich i wycieczki objazdowe. Ma też własną sieć pięciu hoteli w Grecji działających pod marką White Olive Hotels. W tym tygodniu poinformował, że wszedł też na rynek rumuński, kupując tam biuro podróży.

Miniony rok 2024 był rekordowy dla spółki – Rainbow wysłał za granicę ponad 805 tysięcy klientów, co oznaczało wzrost o 26 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Przychody urosły o 23,7 procent, a zysk netto sięgnął 283 milionów złotych. Były to najlepsze wyniki w historii firmy.