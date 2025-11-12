Polskie Porty Lotnicze: „Inwestujemy, dajemy pracę, rozwijamy polską gospodarkę”

Celem kampanii jest „zbudowanie świadomości działalności Grupy Kapitałowej Polskich Portów Lotniczych jako strategicznego operatora infrastruktury lotniskowej w Polsce, który przygotowuje polskie lotniska do kolejnej dekady wzrostu, inwestując w CPK i tworząc setki tysięcy miejsc pracy” – piszą Polskie Porty Lotnicze (PPL) w komunikacie.

Polskie Porty Lotnicze: lotniska to my

Spółka PPL zarządza największym portem lotniczym w Polsce – Lotniskiem Chopina, a także Lotniskiem Warszawa-Radom i Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost. Ma również udziały w dziewięciu innych lotniskach regionalnych.

W skład Grupy Kapitałowej PPL wchodzi w sumie 19 podmiotów, odpowiedzialnych za różne aspekty zarządzania infrastrukturą lotniskową. Na przykład Welcome Airport Services zapewnia obsługę naziemną, a Baltona odpowiada za prowadzenie sklepów wolnocłowych i punktów gastronomicznych. PPL są także strategicznym inwestorem i przyszłym operatorem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Do efektywnej komunikacji potrzebna jest jasna wizja i wspólny język marki dla całej grupy – czytamy w komunikacie.