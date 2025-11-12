Polskie Porty Lotnicze: „Inwestujemy, dajemy pracę, rozwijamy polską gospodarkę”

Aktualizacja: 12.11.2025 16:48 Publikacja: 12.11.2025 15:04
Celem kampanii jest „zbudowanie świadomości działalności Grupy Kapitałowej Polskich Portów Lotniczych jako strategicznego operatora infrastruktury lotniskowej w Polsce, który przygotowuje polskie lotniska do kolejnej dekady wzrostu, inwestując w CPK i tworząc setki tysięcy miejsc pracy” – piszą Polskie Porty Lotnicze (PPL) w komunikacie.
Spółka PPL zarządza największym portem lotniczym w Polsce – Lotniskiem Chopina, a także Lotniskiem Warszawa-Radom i Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost. Ma również udziały w dziewięciu innych lotniskach regionalnych.
W skład Grupy Kapitałowej PPL wchodzi w sumie 19 podmiotów, odpowiedzialnych za różne aspekty zarządzania infrastrukturą lotniskową. Na przykład Welcome Airport Services zapewnia obsługę naziemną, a Baltona odpowiada za prowadzenie sklepów wolnocłowych i punktów gastronomicznych. PPL są także strategicznym inwestorem i przyszłym operatorem Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Do efektywnej komunikacji potrzebna jest jasna wizja i wspólny język marki dla całej grupy – czytamy w komunikacie.
– Nie pokazujemy reklam – pokazujemy, kim jesteśmy i jaka jest nasza rola w polskiej gospodarce. PPL to coraz mocniej zintegrowana grupa, która łączy porty, spółki i partnerów w jeden sprawny system. W tej kampanii mówimy wprost: jesteśmy mostem, który łączy Polskę ze światem. Naszą ambicją jest stabilny, nowoczesny i odporny system lotniczy – z korzyścią dla pasażerów i dla Polski – mówi członek zarządu PPL ds. strategii i marketingu Adam Sanocki, cytowany w komunikacie.
Równolegle Lotnisko Chopina w Warszawie przechodzi rebranding, zyskując nowy, spójny system identyfikacji wizualnej. Trwają też prace nad brandbookiem Grupy PPL, który ujednolici komunikację wszystkich marek. To element większej zmiany: jedna organizacja, jeden standard, jedno doświadczenie pasażera – dziś i w przyszłości – piszą PPL.
– Hasło „Jesteśmy wpisani w rozwój Polski” to deklaracja i zobowiązanie. Polskie Porty Lotnicze to nie tylko infrastruktura lotniskowa, to także marka, która buduje znaczenie Polski w świecie. Chcemy, aby każdy kontakt z naszą marką – na lotnisku, w mieście czy w sieci – był spójny i czytelny. Dlatego łączymy outdoor, kino i digital, a w tle porządkujemy architekturę marki całej grupy. Rynek się zmienia, my zmieniamy się razem z nim: jedna wizualna tożsamość, jeden standard jakości dla wszystkich podmiotów z GK PPL – uzupełnia dyrektor biura marketingu i reklamy PPL Agnieszka Wieczorek.
Materiały promocyjne do kampanii przygotowała Agencja Reklamowa AdValue. Za zakup mediów do kampanii odpowiada Biuro Marketingu Polskich Portów Lotniczych.
Kampania potrwa miesiąc, swoim zasięgiem obejmie media społecznościowe, kina i nośniki zewnętrzne w największych miastach w Polsce.
