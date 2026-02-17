Reklama

Niemcy: Mieliśmy słabszy rok, ale wciąż jesteśmy w turystycznej lidze mistrzów

W ubiegłym roku niemiecka turystyka przyjazdowa zanotowała niewielki spadek, w tym roku zacznie znowu rosnąć – prognozuje Niemiecka Centrala Turystyki.

Publikacja: 17.02.2026 13:36

Według prognoz Niemieckiej Centrali Turystyki liczba noclegów zagranicznych turystów w Niemczech wzrośnie w tym roku o 3,2 procent

Foto: Filip Frydrykiewicz

Nelly Kamińska

Ze wstępnych danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2025 roku zagraniczni turyści wykupili w Niemczech (w obiektach z co najmniej 10 miejscami noclegowymi) 83,8 miliona noclegów – podaje w komunikacie Niemiecka Centrala Turystyki (DZT).

Rok wcześniej wynik był o 1,8 procent lepszy z uwagi na „szczególne efekty związane z dodatkową liczbą odwiedzających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej i duże imprezy koncertowe w 2024 roku”.

Zdaniem DZT na wyniki turystyki przyjazdowej w 2025 roku negatywnie wpłynęły także pogorszenie siły nabywczej wynikające z eskalacji globalnych konfliktów i słabsza koniunktura na rynku podróży służbowych.

Z kolei w samym grudniu 2025 roku turyści wykupili 6,7 miliona noclegów, czyli o 4 procent więcej w porównaniu z poprzednim grudniem.

Dobre prognozy dla niemieckiej turystyki przyjazdowej

Opierając się na analizie aktualnie dostępnych danych, DZT przewiduje wzrost turystyki przyjazdowej do Niemiec w 2026 roku.

– W ubiegłym roku sytuacja na rynku podróży międzynarodowych była niestabilna z powodu złożonych konfliktów na świecie. Mimo to Niemcy nadal są w turystycznej „lidze mistrzów”. Według badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Turystyki Narodów Zjednoczonych (UN Tourism) rozpoczęły rok 2025 na 8. miejscu w rankingu najpopularniejszych kierunków turystycznych na świecie – mówi prezes DZT Petra Hedorfer, cytowana w komunikacie.

– W 2026 roku spodziewamy się wzrostu liczby noclegów gości zagranicznych w Niemczech o 3,2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Nasza doskonała pozycja w sektorze turystyki miejskiej i kulturalnej, unikalne naturalne krajobrazy i bardzo dobry stosunek jakości do ceny stwarzają silną pozycję wyjściową wśród międzynarodowej konkurencji w 2026 roku – dodaje.

Europejczycy skorzy do podróżowania po swoim kontynencie

UN Tourism prognozuje w 2026 roku dalszy wzrost światowej turystyki na poziomie 3-5 procent. W badaniu Europejskiej Komisji Podróży (ETC) z października 2025 roku 73 procent Europejczyków zadeklarowało chęć odbycia podróży w granicach Europy.

Wyraźny trend wzrostowy ujawnia również badanie przeprowadzone przez panel ekspertów DZT wśród około 250 kluczowych klientów i prezesów międzynarodowych firm turystycznych, prowadzących działalność w Niemczech.

Sytuację biznesową w turystyce przyjazdowej do Niemiec w czwartym kwartale 2025 roku oceniło pozytywnie 61 procent ekspertów, czyli o 8 punktów procentowych więcej w porównaniu z trzecim kwartałem.

57 procent respondentów (wzrost o 11 punktów procentowych) spodziewa się, że ich działalność w Niemczech będzie się rozwijać od grudnia 2025 roku do maja 2026 roku.

Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) to narodowa izba turystyki Niemiec z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem. Zajmuje się promowaniem Niemiec na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii, które wspiera ją na mocy uchwały niemieckiego Bundestagu. Ma 19 przedstawicielstw zagranicznych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Niemiecka Centrala Turystyki (DZT)
