Niemcy: Mieliśmy słabszy rok, ale wciąż jesteśmy w turystycznej lidze mistrzów

Ze wstępnych danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2025 roku zagraniczni turyści wykupili w Niemczech (w obiektach z co najmniej 10 miejscami noclegowymi) 83,8 miliona noclegów – podaje w komunikacie Niemiecka Centrala Turystyki (DZT).

Rok wcześniej wynik był o 1,8 procent lepszy z uwagi na „szczególne efekty związane z dodatkową liczbą odwiedzających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej i duże imprezy koncertowe w 2024 roku”.

Zdaniem DZT na wyniki turystyki przyjazdowej w 2025 roku negatywnie wpłynęły także pogorszenie siły nabywczej wynikające z eskalacji globalnych konfliktów i słabsza koniunktura na rynku podróży służbowych.

Z kolei w samym grudniu 2025 roku turyści wykupili 6,7 miliona noclegów, czyli o 4 procent więcej w porównaniu z poprzednim grudniem.