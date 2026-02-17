Niemcy: Mieliśmy słabszy rok, ale wciąż jesteśmy w turystycznej lidze mistrzów

Według prognoz Niemieckiej Centrali Turystyki liczba noclegów zagranicznych turystów w Niemczech wzrośnie w tym roku o 3,2 procent
Ze wstępnych danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2025 roku zagraniczni turyści wykupili w Niemczech (w obiektach z co najmniej 10 miejscami noclegowymi) 83,8 miliona noclegów – podaje w komunikacie Niemiecka Centrala Turystyki (DZT).
Rok wcześniej wynik był o 1,8 procent lepszy z uwagi na „szczególne efekty związane z dodatkową liczbą odwiedzających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej i duże imprezy koncertowe w 2024 roku”.
Zdaniem DZT na wyniki turystyki przyjazdowej w 2025 roku negatywnie wpłynęły także pogorszenie siły nabywczej wynikające z eskalacji globalnych konfliktów i słabsza koniunktura na rynku podróży służbowych.
Z kolei w samym grudniu 2025 roku turyści wykupili 6,7 miliona noclegów, czyli o 4 procent więcej w porównaniu z poprzednim grudniem.
Czytaj więcej
Niemiecki rynek turystyczny zamknął sezon letni 2025 i rok turystyczny 2024/2025 sześcioprocentow...
Opierając się na analizie aktualnie dostępnych danych, DZT przewiduje wzrost turystyki przyjazdowej do Niemiec w 2026 roku.
– W ubiegłym roku sytuacja na rynku podróży międzynarodowych była niestabilna z powodu złożonych konfliktów na świecie. Mimo to Niemcy nadal są w turystycznej „lidze mistrzów”. Według badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Turystyki Narodów Zjednoczonych (UN Tourism) rozpoczęły rok 2025 na 8. miejscu w rankingu najpopularniejszych kierunków turystycznych na świecie – mówi prezes DZT Petra Hedorfer, cytowana w komunikacie.
– W 2026 roku spodziewamy się wzrostu liczby noclegów gości zagranicznych w Niemczech o 3,2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Nasza doskonała pozycja w sektorze turystyki miejskiej i kulturalnej, unikalne naturalne krajobrazy i bardzo dobry stosunek jakości do ceny stwarzają silną pozycję wyjściową wśród międzynarodowej konkurencji w 2026 roku – dodaje.
Czytaj więcej
Polska coraz mocniej zaznacza swoją obecność na niemieckim rynku turystycznym. W ubiegłym roku li...
UN Tourism prognozuje w 2026 roku dalszy wzrost światowej turystyki na poziomie 3-5 procent. W badaniu Europejskiej Komisji Podróży (ETC) z października 2025 roku 73 procent Europejczyków zadeklarowało chęć odbycia podróży w granicach Europy.
Wyraźny trend wzrostowy ujawnia również badanie przeprowadzone przez panel ekspertów DZT wśród około 250 kluczowych klientów i prezesów międzynarodowych firm turystycznych, prowadzących działalność w Niemczech.
Sytuację biznesową w turystyce przyjazdowej do Niemiec w czwartym kwartale 2025 roku oceniło pozytywnie 61 procent ekspertów, czyli o 8 punktów procentowych więcej w porównaniu z trzecim kwartałem.
57 procent respondentów (wzrost o 11 punktów procentowych) spodziewa się, że ich działalność w Niemczech będzie się rozwijać od grudnia 2025 roku do maja 2026 roku.
Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) to narodowa izba turystyki Niemiec z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem. Zajmuje się promowaniem Niemiec na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii, które wspiera ją na mocy uchwały niemieckiego Bundestagu. Ma 19 przedstawicielstw zagranicznych.
Czytaj więcej
Grupa TUI zakończyła rok finansowy 2025 z rekordowym wynikiem operacyjnym. „Rosnący popyt na podr...
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Dla niemal 60 procent Polaków kluczowym kryterium wyboru miejsca na wakacje jest jego „fotogeniczność”. Trend te...
Administracja prezydenta Donalda Trumpa miała uzależnić przekazanie 16 miliardów dolarów na modernizację Korytar...
Zamiast odkładać podróże do niepewnej emerytury, specjaliści w sile wieku coraz częściej wymieniają nieprzerwaną...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas