46 min. 52 sek.

Krucz: Marzy mi się ogromna kampania promująca polską turystykę

Mimo niesprzyjających sytuacji, jak wojna za wschodnią granicą, polska turystyka osiąga rekordowe wyniki. Nad jej promocją pracuje Polska Organizacja Turystyczna, która i na ten rok szykuje specjalne akcje. Gdyby tak jeszcze udało się zwiększyć jej budżet...

O sukcesach, trudnościach i nadziejach towarzyszących polskiej turystyce tym razem rozmawiamy z Magdaleną Krucz, powołaną w grudniu przez ministra sportu i turystyki na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Reklama Reklama

Internet obiegł niedawno filmik z lotniska w Krakowie, dokumentujący słowną napaść polskiego antysemity na podróżnego z Izraela – chasyda ubranego w tradycyjny czarny strój. Polak wymachuje rękami i każe się wynosić gościowi z Polski. Co pani myśli, jak pani widzi taką sytuację? Jak Polska Organizacja Turystyczna może zareagować na takie sytuacje? – pytał na wstępie prowadzący rozmowę redaktor serwisu Turystyka.rp.pl Filip Frydrykiewicz.

– To są niezwykle przykre sytuacje. Powodują, że nasza praca przedstawiania Polski jako kraju przyjaznego, gościnnego i bezpiecznego zostaje zmarnowana. Co możemy zrobić? Nie pozostaje nam nic innego jak kontynuować nasze działania. Nasz ośrodek w Tel Awiwie współpracuje z tamtejszymi środowiskami opiniotwórczymi, reaguje na bieżąco. Przekonujemy, że w naszym kraju jest sympatycznie, bezpiecznie i atrakcyjnie – opowiadała Krucz.

Takie starania POT trwają od lat, ale nie pomaga w tym sytuacja geopolityczna. Ale mimo że Izrael wciąż jest w stanie wojny, to turyści z tego kraju podróżują po świecie, w tym i do Polski. Szczególnie odwiedzają nas młodzi Izraelczycy, dla których Polska jest atrakcyjna, robią tu zakupy, odpoczywają, korzystając z ośrodków spa. – Samoloty z Izraela są pełne – zapewniała Krucz.