Rekordowe zamówienia armatorów - 74 nowe statki za 65 miliardów euro

Aktualizacja: 14.01.2026 10:05 Publikacja: 14.01.2026 06:00
Foto: Filip Frydrykiewicz
Przemysł rejsów wycieczkowych kontynuuje intensywną ekspansję. Jak wynika z danych amerykańskiego portalu branżowego Cruise Industry News, na który powołuje się portal Reise vor-9, na świecie zamówionych jest obecnie 74 statków wycieczkowych. Ich łączna wartość przekracza 76,5 miliarda dolarów (65 miliardów euro), a wszystkie jednostki mają wejść do eksploatacji do 2036 roku. Nowe inwestycje oznaczają wzrost liczby miejsc dla pasażerów o 205 tysięcy.
Czytaj więcej
Polska to kraj rozwijający się gospodarczo, jak żaden inny w Europie, porównywalny z Włochami, Ni...
Skala projektów pozostaje bezprecedensowa. Średni koszt budowy jednego statku wycieczkowego sięga obecnie około miliarda dolarów, a przeciętny koszt jednego łóżka wynosi 320 tysięcy euro. Wysokie nakłady odzwierciedlają nie tylko rosnącą wielkość jednostek, ale również inwestycje w nowe technologie, efektywność energetyczną i rozbudowaną ofertę pokładową.
Największymi graczami w aktualnej księdze zamówień są MSC Cruises oraz Norwegian Cruise Line Holdings. Oba koncerny zamówiły po 14 nowych statków. MSC Cruises do 2033 roku powiększy flotę swoich marek o ponad 57 tysięcy łóżek. Kluczowym elementem będzie nowa klasa jednostek – cztery statki tej serii zaczną być budowane od 2030 roku w niemieckiej stoczni Meyer Werft.
Norwegian Cruise Line również stawia na nową generację statków. W 2030 roku do floty ma dołączyć prototyp nowej serii jednostek dla około 5,1 tysiąca pasażerów każdy. Budowa zostanie powierzona włoskiej stoczni Fincantieri, która pozostaje jednym z kluczowych partnerów branży cruise na świecie.
Rozbudowę flot realizują także inni armatorzy. Royal Caribbean Group planuje do 2032 roku wprowadzić osiem nowych statków dla marek Royal Caribbean, Celebrity Cruises i TUI Cruises, zwiększając łączną pojemność o ponad 37 tysięcy łóżek.
Czytaj więcej
Ponad dwa miliony klientów i osiem miliardów złotych przychodów - to cel, jaki stawia sobie Itaka...
Z kolei Carnival Corporation złożył siedem zamówień z terminami dostaw do 2033 roku – obejmują one jednostki dla Carnival Cruise Line i AIDA Cruises o pojemności od 4,2 do 6,2 tysięcy pasażerów.
Wśród aktywnych inwestorów pozostają także Viking, który do 2031 roku powiększy flotę o dziesięć statków i Disney Cruise Line, mający w portfelu pięć nowych jednostek.
Skala zamówień potwierdza, że branża rejsów wycieczkowych wierzy w długoterminowy wzrost popytu i dalszą globalną ekspansję tego segmentu turystyki.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Co drugi dorosły Polak planuje zimą wyjazd. Większość będzie odpoczywać w kraju, ale co szósty wyjedzie za grani...
Egipt wzmocnia sektor turystyczny, jeden z filarów jego gospodarki. Minister inwestycji i handlu zagranicznego H...
Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcji podsumowało ruch turystyczny po jedenastu miesiącach tego roku. Statysty...
Tureckie lotniska obsłużyły od stycznia do listopada łącznie 229,7 miliona pasażerów, co oznacza wzrost o 6,7 pr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas