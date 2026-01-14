Reklama

Rekordowe zamówienia armatorów - 74 nowe statki za 65 miliardów euro

Światowa branża rejsów wycieczkowych przyspiesza rozbudowę flot. Armatorzy zainwestują ponad 65 miliardów euro w 74 nowe statki, dzięki którym do 2036 roku na morzach będzie ponad 200 tysięcy nowych miejsc dla pasażerów.

Publikacja: 14.01.2026 06:00

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Przemysł rejsów wycieczkowych kontynuuje intensywną ekspansję. Jak wynika z danych amerykańskiego portalu branżowego Cruise Industry News, na który powołuje się portal Reise vor-9, na świecie zamówionych jest obecnie 74 statków wycieczkowych. Ich łączna wartość przekracza 76,5 miliarda dolarów (65 miliardów euro), a wszystkie jednostki mają wejść do eksploatacji do 2036 roku. Nowe inwestycje oznaczają wzrost liczby miejsc dla pasażerów o 205 tysięcy.

Skala projektów pozostaje bezprecedensowa. Średni koszt budowy jednego statku wycieczkowego sięga obecnie około miliarda dolarów, a przeciętny koszt jednego łóżka wynosi 320 tysięcy euro. Wysokie nakłady odzwierciedlają nie tylko rosnącą wielkość jednostek, ale również inwestycje w nowe technologie, efektywność energetyczną i rozbudowaną ofertę pokładową.

Najwięksi armatorzy zamawiają największe statki wycieczkowe

Największymi graczami w aktualnej księdze zamówień są MSC Cruises oraz Norwegian Cruise Line Holdings. Oba koncerny zamówiły po 14 nowych statków. MSC Cruises do 2033 roku powiększy flotę swoich marek o ponad 57 tysięcy łóżek. Kluczowym elementem będzie nowa klasa jednostek – cztery statki tej serii zaczną być budowane od 2030 roku w niemieckiej stoczni Meyer Werft.

Norwegian Cruise Line również stawia na nową generację statków. W 2030 roku do floty ma dołączyć prototyp nowej serii jednostek dla około 5,1 tysiąca pasażerów każdy. Budowa zostanie powierzona włoskiej stoczni Fincantieri, która pozostaje jednym z kluczowych partnerów branży cruise na świecie.

Rozbudowę flot realizują także inni armatorzy. Royal Caribbean Group planuje do 2032 roku wprowadzić osiem nowych statków dla marek Royal Caribbean, Celebrity Cruises i TUI Cruises, zwiększając łączną pojemność o ponad 37 tysięcy łóżek.

Z kolei Carnival Corporation złożył siedem zamówień z terminami dostaw do 2033 roku – obejmują one jednostki dla Carnival Cruise Line i AIDA Cruises o pojemności od 4,2 do 6,2 tysięcy pasażerów.

Wśród aktywnych inwestorów pozostają także Viking, który do 2031 roku powiększy flotę o dziesięć statków i Disney Cruise Line, mający w portfelu pięć nowych jednostek.

Skala zamówień potwierdza, że branża rejsów wycieczkowych wierzy w długoterminowy wzrost popytu i dalszą globalną ekspansję tego segmentu turystyki.

Źródło: rp.pl

Turystyka rejs statek wycieczkowy
