Rekordowe zamówienia armatorów - 74 nowe statki za 65 miliardów euro

Przemysł rejsów wycieczkowych kontynuuje intensywną ekspansję. Jak wynika z danych amerykańskiego portalu branżowego Cruise Industry News, na który powołuje się portal Reise vor-9, na świecie zamówionych jest obecnie 74 statków wycieczkowych. Ich łączna wartość przekracza 76,5 miliarda dolarów (65 miliardów euro), a wszystkie jednostki mają wejść do eksploatacji do 2036 roku. Nowe inwestycje oznaczają wzrost liczby miejsc dla pasażerów o 205 tysięcy.

Reklama Reklama

Skala projektów pozostaje bezprecedensowa. Średni koszt budowy jednego statku wycieczkowego sięga obecnie około miliarda dolarów, a przeciętny koszt jednego łóżka wynosi 320 tysięcy euro. Wysokie nakłady odzwierciedlają nie tylko rosnącą wielkość jednostek, ale również inwestycje w nowe technologie, efektywność energetyczną i rozbudowaną ofertę pokładową.

Najwięksi armatorzy zamawiają największe statki wycieczkowe

Największymi graczami w aktualnej księdze zamówień są MSC Cruises oraz Norwegian Cruise Line Holdings. Oba koncerny zamówiły po 14 nowych statków. MSC Cruises do 2033 roku powiększy flotę swoich marek o ponad 57 tysięcy łóżek. Kluczowym elementem będzie nowa klasa jednostek – cztery statki tej serii zaczną być budowane od 2030 roku w niemieckiej stoczni Meyer Werft.

Norwegian Cruise Line również stawia na nową generację statków. W 2030 roku do floty ma dołączyć prototyp nowej serii jednostek dla około 5,1 tysiąca pasażerów każdy. Budowa zostanie powierzona włoskiej stoczni Fincantieri, która pozostaje jednym z kluczowych partnerów branży cruise na świecie.