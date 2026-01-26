Rekordowy rok turystyki w Dominikanie. 11,7 miliona odwiedzających

Według przedstawionych danych oznacza to wzrost o 37,8 procent w porównaniu z 2022 rokiem, o 13,3 procent względem 2023 roku oraz o 4,3 procent w porównaniu z rokiem 2024. Minister podkreślił, że wyniki te potwierdzają wyjątkową dynamikę rozwoju dominikańskiej turystyki.

Ilu turystów przyleciało, a ilu przypłynęło do Dominikany?

Zdecydowana większość odwiedzających przybyła do kraju drogą lotniczą. W 2025 roku Dominikana przyjęła 8,86 miliona turystów przylatujących samolotami, co oznacza wzrost o 23,7 procent. wobec 2022 roku, o 10 procent w porównaniu z 2023 rokiem i o 3,8 procent względem 2024 roku.

Równie imponujący wzrost zanotowano w ruchu morskim. W minionym roku do portów Dominikany zawinęło 2 815 732 pasażerów statków wycieczkowych. To aż o 114,6 procent więcej niż w 2022 roku, o 25,3 procent więcej niż w 2023 roku oraz o 6 procent więcej niż rok wcześniej.

– Przyjazdy zarówno drogą lotniczą, jak i morską pozwoliły osiągnąć kolejny historyczny rekord – łącznie 11 676 901 odwiedzających – podkreślił minister Collado.

Amerykanie i Kanadyjczycy to najczęściej widziani goście

Szczególnie mocnym miesiącem był grudzień 2025 roku. W tym okresie kraj odwiedziło 1,39 miliona turystów, co oznaczało wzrost o 40,5 procent w porównaniu z grudniem 2022 roku, o 16,6 procent względem 2023 roku i o 14,2 procent wobec grudnia 2024 roku. Drogą lotniczą w grudniu przybyło prawie 977 tysięcy turystów, a drogą morską – 416 tysięcy pasażerów rejsów wycieczkowych.