Reklama

Rekordowy rok turystyki w Dominikanie. 11,7 miliona odwiedzających

Republika Dominikańska zamknęła 2025 rok z historycznym rekordem w turystyce. Kraj odwiedziło łącznie 11 676 901 turystów, a sam grudzień przyniósł prawie 1,4 miliona przyjazdów – poinformował minister turystyki David Collado.

Publikacja: 26.01.2026 10:04

Naczęściej Dominikanę odwiedzali Amerykanie i Kanadyjczycy

Naczęściej Dominikanę odwiedzali Amerykanie i Kanadyjczycy

Foto: Aleksander Kramarz

Marzena Buczkowska-German

Według przedstawionych danych oznacza to wzrost o 37,8 procent w porównaniu z 2022 rokiem, o 13,3 procent względem 2023 roku oraz o 4,3 procent w porównaniu z rokiem 2024. Minister podkreślił, że wyniki te potwierdzają wyjątkową dynamikę rozwoju dominikańskiej turystyki.

Ilu turystów przyleciało, a ilu przypłynęło do Dominikany?

Zdecydowana większość odwiedzających przybyła do kraju drogą lotniczą. W 2025 roku Dominikana przyjęła 8,86 miliona turystów przylatujących samolotami, co oznacza wzrost o 23,7 procent. wobec 2022 roku, o 10 procent w porównaniu z 2023 rokiem i o 3,8 procent względem 2024 roku.

Równie imponujący wzrost zanotowano w ruchu morskim. W minionym roku do portów Dominikany zawinęło 2 815 732 pasażerów statków wycieczkowych. To aż o 114,6 procent więcej niż w 2022 roku, o 25,3 procent więcej niż w 2023 roku oraz o 6 procent więcej niż rok wcześniej.

– Przyjazdy zarówno drogą lotniczą, jak i morską pozwoliły osiągnąć kolejny historyczny rekord – łącznie 11 676 901 odwiedzających – podkreślił minister Collado.

Amerykanie i Kanadyjczycy to najczęściej widziani goście

Szczególnie mocnym miesiącem był grudzień 2025 roku. W tym okresie kraj odwiedziło 1,39 miliona turystów, co oznaczało wzrost o 40,5 procent w porównaniu z grudniem 2022 roku, o 16,6 procent względem 2023 roku i o 14,2 procent wobec grudnia 2024 roku. Drogą lotniczą w grudniu przybyło prawie 977 tysięcy turystów, a drogą morską – 416 tysięcy pasażerów rejsów wycieczkowych.

Reklama
Reklama

Największą liczbę turystów w 2025 roku przysłały Stany Zjednoczone, Kanada, Argentyna i Kolumbia. Wśród portów lotniczych dominował Punta Cana, obsługując 51 procent całego ruchu, przed lotniskiem Las Américas (28 procent), Cibao (12 procent), Puerto Plata (4 procent) oraz El Higüero i La Romana (po 2,5 procent).

Turyści wyjechali z Dominikany zadowoleni

Minister poinformował również, że średnie obłożenie hoteli w skali roku przekroczyło 71 procent, a poziom satysfakcji turystów wyniósł 4,4 w pięciostopniowej skali.

– Mimo niesprzyjających uwarunkowań międzynarodowych dominikańska turystyka odnotowała największy wzrost w swojej historii – zaznaczył Collado. – W ciągu pięciu lat dokonaliśmy cichej, ale głębokiej transformacji sektora turystycznego – podsumował.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Ameryka Środkowa Dominikana Turystyka
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Magdalena Krucz (w środku) opowiedziała dziennikarzom o najbliższych planach Polskiej Organizacji Tu
Popularne Trendy
POT: Za nami rekordowy rok polskiej turystyki. Teraz jedziemy promować kraj na igrzyska
Turystyczny rekord Japonii. Nie przeszkodził nawet bojkot Chińczyków
Popularne Trendy
Turystyczny rekord Japonii. Nie przeszkodził nawet bojkot Chińczyków
Rekordowe zamówienia armatorów - 74 nowe statki za 65 miliardów euro
Popularne Trendy
Rekordowe zamówienia armatorów - 74 nowe statki za 65 miliardów euro
Zakopane przyciąga zimą dorosłych i dzieci
Popularne Trendy
Raport. Polacy w (zimowej) podróży – dokąd wyjadą, z kim i za ile?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama