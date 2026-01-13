Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Polacy decydują się na zimowe wyjazdy?

Jakie są najpopularniejsze kierunki zimowych podróży w Polsce?

W jakim towarzystwie Polacy najczęściej spędzają zimowy urlop?

Co decyduje o wyborze wyjazdu zagranicznego zamiast krajowego?

Ile Polacy planują wydać na zimowe podróże?

Polska Organizacja Turystyczna zapytała na przełomie listopada i grudnia dorosłych mieszkańców Polski*, czy planują wyjechać w zimie – zdefiniowanej jako okres od 24 grudnia 2025 roku do 1 marca 2026 roku – żeby odpocząć, pozostając poza miejscem zamieszkania przynajmniej jedną noc.

Co się okazało? 51 procent Polaków zadeklarowało, że ma takie plany. To o 3 punkty procentowe mniej niż w identycznym badaniu przeprowadzonym rok wcześniej.

Nieco ponad jedna czwarta wszystkich respondentów (27 procent) spędzi zimowy urlop wyłącznie w Polsce, co dziesiąty (11 procent) twierdził, że w tym czasie planuje wyłącznie podróże zagraniczne, a 7 procent, że wyjedzie zarówno w kraju, jak i za granicę. Tyle samo (7 procent) stwierdziło, że planuje wyjazd, ale nie wie jeszcze, ile będzie tych wyjazdów, ani dokąd.