Zakopane przyciąga zimą dorosłych i dzieci
Foto: PAP, Grzegorz Momot
Polska Organizacja Turystyczna zapytała na przełomie listopada i grudnia dorosłych mieszkańców Polski*, czy planują wyjechać w zimie – zdefiniowanej jako okres od 24 grudnia 2025 roku do 1 marca 2026 roku – żeby odpocząć, pozostając poza miejscem zamieszkania przynajmniej jedną noc.
Co się okazało? 51 procent Polaków zadeklarowało, że ma takie plany. To o 3 punkty procentowe mniej niż w identycznym badaniu przeprowadzonym rok wcześniej.
Nieco ponad jedna czwarta wszystkich respondentów (27 procent) spędzi zimowy urlop wyłącznie w Polsce, co dziesiąty (11 procent) twierdził, że w tym czasie planuje wyłącznie podróże zagraniczne, a 7 procent, że wyjedzie zarówno w kraju, jak i za granicę. Tyle samo (7 procent) stwierdziło, że planuje wyjazd, ale nie wie jeszcze, ile będzie tych wyjazdów, ani dokąd.
Prawie jedna trzecia ankietowanych (29 procent) zamierza wyjechać w okresie zimowym tylko raz, a mniej więcej co szósty Polak (16 procent) planuje wyjechać dwa lub więcej razy.
63 procent respondentów, którzy zadeklarowali, że zamierzają wyjechać w celach rekreacyjno-wypoczynkowych wskazało jako swój najdłuższy lub najważniejszy wyjazd, wyjazd w Polsce.
Tradycyjnie najwięcej z nich wskazało jako cel polskie góry, wybiera się tam co trzeci wyjeżdżający w sezonie zimowym Polak (31 procent), to więc niemal połowa z tych, którzy wypoczywać będą w Polsce. Nad polskie morze lub do innego miasta w kraju zamierza wyjechać co piąty (19 procent) spośród tych, którzy na swój główny wyjazd wybrali Polskę.
Nic dziwnego, że najczęściej klienci polskich regionów turystycznych wskazywali jako cel podróży województwa małopolskie (29 procent), pomorskie (12 procent) i dolnośląskie (11 procent).
W kraju Polacy najchętniej zimą wypoczywają w gronie rodzinnym – deklaruje tak 77 procent ankietowanych. Jedynie 9 procent wybierze się na krajowy wyjazd zimowy samotnie.
Głównym celem krajowych wyjazdów zimowych pozostaje niezmiennie wypoczynek i relaks (35 procent wskazań). Na drugim miejscu plasuje się zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturalnych (14 procent), na trzecim zaś ex equo (po 13 procent) uprawianie sportów zimowych i pobyt blisko natury, „z dala od cywilizacji i tłumów”.
Co trzeci spośród wyjeżdżających w kraju (34 procent) pojedzie na swój najważniejszy i najdłuższy wyjazd zimowy wykorzystując okres ferii szkolnych. Podobny odsetek (32 procent) – w innym terminie (ale nie w okolicy świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku).
Najczęściej wskazywana długość pobytu podczas wypoczynku w Polsce to 4-7 dni (50 procent), ale dla co trzeciego ankietowanego zimowy wyjazd oznacza znacznie krótszy pobyt poza miejscem zamieszkania – tylko 2-3 dni.
Zdecydowana większość, bo 83 procent planujących zimowy wyjazd rekreacyjny w Polsce, skorzysta z płatnej bazy noclegowej, ale pełny pakiet, na który złożą się nocleg, wyżywienie i inne usługi, zamierza wykupić jedynie 31 procent. Odsetek tych, którzy zatrzymają się u rodziny i znajomych jest stosunkowo nieduży – wynosi 12 procent.
Ile Polacy wydadzą na zimowy wypoczynek w kraju? Tu odpowiedzi pytanych przez POT charakteryzują się dużą rozbieżnością. Taki sam odsetek (po 17 procent) planuje wydać od 501 do 1000 złotych, jak i od 2001 do 3000 złotych. To jedna ze zmiennych odróżniających ich od tych, którzy główny wyjazd zimowy planują spędzić za granicą, bo ci planują dużo większe wydatki.
30 procent planujących wyjazdy zimowe respondentów wskazało, że najważniejszy z nich spędzi za granicą. Najczęściej chcieli jechać nad morze (38 procent wskazań), do miast w innych krajach (28 procent) i w góry (16 procent).
Tych, którzy zadeklarowali, że najdłuższy lub najważniejszy wyjazd turystyczno-wypoczynkowy spędzą za granicą, POT zapytał, dlaczego nie chcą odpocząć w kraju. Co trzeci pytany wskazał, że „chciał pojechać do tego, konkretnego miejsca”, 29 procent „chciało mieć gwarancję dobrej pogody”, a 23 procent było zdania, że „wyjazd za granicę w standardzie, jakiego oczekuję jest tańszy niż w Polsce” (wzrost o 5 punktów procentowych rok do roku).
W wypadku wybierających się na główny urlop zimowy za granicę, cele i motywy wyjazdu są bardzo podobne jak w przypadku wyjeżdżających w kraju. Chodzi głównie o wypoczynek i relaks – twierdzi tak co czwarty ankietowany (25 procent). Na drugim miejscu znajduje się zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturalnych (16 procent wskazań w tej grupie), a na trzecim – wyżej niż uprawianie sportów zimowych – słońce i plaża (14 procent wskazań).
Za granicę Polacy najczęściej wyjeżdżają w terminach innych niż ferie i Boże Narodzenie lub sylwester (38 procent wskazań).
Trzy czwarte (74 procent) spośród tych, którzy planują udać się za granicę, zamierza wyjechać w towarzystwie najbliższej rodziny. Częściej niż w wypadku podróży krajowych są to jednak wyjazdy bez dzieci.
12 procent, o 3 punkty procentowe więcej niż w wypadku wyjazdów krajowych, stanowią osoby, które zamierzają podróżować same.
Ośmiu na dziesięciu wyjeżdżających za granicę planuje skorzystać z płatnej bazy noclegowej, w tym czterech na dziesięciu zdecyduje się na pełny pakiet, z wyżywieniem. Odsetek tych, którzy zatrzymają się u rodziny i znajomych jest niemalże taki sam jak w wypadku wyjazdów krajowych i wynosi 13 procent.
Wyjeżdżający za granicę przeciętnie wypoczywać będą dłużej niż Polacy, którzy zostaną w kraju. Ponad połowa z nich (52 procent) wyjedzie na od 4 do 7 dni, a niemal co czwarty (24 procent) na jeszcze dłużej – między 8 a 10 dni. Zdarzają się także wyjazdy 11-14-dniowe (9 procent wskazań), które są niemal tak samo częste, jak wyjazdy najkrótsze (2-3 dni – 10 procent wskazań w tej grupie).
Przeciętne planowane koszty wyjazdów zagranicznych są wyższe niż wyjazdów krajowych. 62 procent podróżujących za granicę planuje wydać więcej niż 2000 złotych na osobę. Aż co piąty respondent w tej grupie planuje wydać powyżej 5000 złotych, a tylko 6 procent mniej niż 1000 złotych (w wypadku wyjazdów krajowych udział tej grupy wynosi 21 procent).
28 procent respondentów nie planuje w ogóle tej zimy wyjazdów wypoczynkowych. Dodatkowo 6 procent planuje tylko krótkie jednodniowe wycieczki (bez noclegu poza miejscem zamieszkania). Najczęstszym powodem niewyjeżdżania w ogóle są dla Polaków finanse, brak pieniędzy jako główną przyczynę wskazała ponad połowa respondentów (52 procent), równocześnie 39 procent zadeklarowało, że „nie czuje takiej potrzeby, nie jest im taki wyjazd potrzebny”. Na trzecim miejscu (22 procent) znaleźli się ci, którzy mają po prostu „inne obowiązki w tym czasie”.
Statystycznie częściej nie wyjeżdżają w sezonie zimowym 2025/2026 kobiety (35 procent, wobec 22 procent mężczyzn), osoby powyżej 55 roku życia (34 procent wskazań w tej grupie), mieszkańcy wsi (37 procent), osoby z wykształceniem podstawowym (35 procent) i osoby nie mające w gospodarstwie domowym dzieci poniżej 18 roku życia (35 procent wskazań w tej grupie).
Skłonność do wyjazdów wiąże się również bezpośrednio z subiektywną oceną sytuacji materialnej. Im jest ona wyższa, tym częściej respondenci planują zimowe wyjazdy rekreacyjno–wypoczynkowe.
*Badanie na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej zrealizował PBS. metodą CAWI. Próba w badaniu składała się z dwóch części: 1) reprezentatywnej ogólnopolskiej próby Polaków w wieku 18-65 lat, wielkość próby n=1002 i 2) osób, które w tegorocznym sezonie zimowym (tzn. między 24 grudnia 2025 roku a 1 marca 2026 roku) planują wyjechać w celach turystyczno-wypoczynkowych na dłużej niż jeden dzień, n=1068. Badanie przeprowadzono od 28 listopada do 5 grudnia 2025 roku.
