Aktualizacja: 28.01.2026 21:18 Publikacja: 28.01.2026 16:36
Polskie miniatury wzbogaciły znaną atrakcję turystyczną w marcu 2025 roku
Foto: Polska Organizacja Turystyczna
Park Mini-Europe to druga po Manneken Pis, figurce siusiającego chłopca, najważniejsza atrakcja turystyczna Brukseli. Co roku odwiedza ją ponad 400 tysięcy ludzi. Moża tam podziwiać miniatury najsłynniejszych europejskich zabytków – prawie 350 budynków z 80 miast. W marcu 2025 roku kolekcję powiększono o dwie nowe miniatury będące odwzorowaniem Pałacu na Wyspie i Pomnika Fryderyka Chopina, z warszawskich Łazienek Królewskich.
Pałac na Wodzie z Łazienek Królewskich w Warszawie w miniaturze odwzorowano w Brukseli
Foto: Polska Organizacja Turystyczna
Do powiększenia polskiej ekspozycji w Mini-Europe doszło dzięki zabiegom Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej we współpracy z Ambasadą RP. Jak ocenia sam POT, był to dla ZOPOT-u jeden z najważniejszych projektów w jego historii. Zasięg promocyjny wydarzenia „był ogromny, o czym świadczy m.in. obecność burmistrza Brukseli (jeden z najważniejszych polityków w Belgii) podczas uroczystej inauguracji miniatur i ogromna liczba publikacji nt. tego wydarzenia w mediach, zarówno polskich, jak i w belgijskich”.
W pierwszej części konkursu „Visit Brussels Award” to głosy publiczności zdecydują, które atrakcje przechodzą do drugiego etapu. Zwycięzców wskaże jury.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Republika Dominikańska zamknęła 2025 rok z historycznym rekordem w turystyce. Kraj odwiedziło łącznie 11 676 901...
Polskę odwiedziło w zeszłym roku ponad 22 miliony turystów zagranicznych. To 10 procent więcej niż rok wcześniej...
Pierwszy raz w historii Japonię odwiedziło w ubiegłym roku ponad 40 milionów turystów zagranicznych. Konkretnie...
Światowa branża rejsów wycieczkowych przyspiesza rozbudowę flot. Armatorzy zainwestują ponad 65 miliardów euro w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas