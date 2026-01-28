Park Mini-Europe to druga po Manneken Pis, figurce siusiającego chłopca, najważniejsza atrakcja turystyczna Brukseli. Co roku odwiedza ją ponad 400 tysięcy ludzi. Moża tam podziwiać miniatury najsłynniejszych europejskich zabytków – prawie 350 budynków z 80 miast. W marcu 2025 roku kolekcję powiększono o dwie nowe miniatury będące odwzorowaniem Pałacu na Wyspie i Pomnika Fryderyka Chopina, z warszawskich Łazienek Królewskich.

Pałac na Wodzie z Łazienek Królewskich w Warszawie w miniaturze odwzorowano w Brukseli Foto: Polska Organizacja Turystyczna

Do powiększenia polskiej ekspozycji w Mini-Europe doszło dzięki zabiegom Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej we współpracy z Ambasadą RP. Jak ocenia sam POT, był to dla ZOPOT-u jeden z najważniejszych projektów w jego historii. Zasięg promocyjny wydarzenia „był ogromny, o czym świadczy m.in. obecność burmistrza Brukseli (jeden z najważniejszych polityków w Belgii) podczas uroczystej inauguracji miniatur i ogromna liczba publikacji nt. tego wydarzenia w mediach, zarówno polskich, jak i w belgijskich”.

W pierwszej części konkursu „Visit Brussels Award” to głosy publiczności zdecydują, które atrakcje przechodzą do drugiego etapu. Zwycięzców wskaże jury.