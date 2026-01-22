Reklama

POT: Za nami rekordowy rok polskiej turystyki. Teraz jedziemy promować kraj na igrzyska

Polskę odwiedziło w zeszłym roku ponad 22 miliony turystów zagranicznych. To 10 procent więcej niż rok wcześniej. Polska turystyka rozwija się więc dwa razy szybciej niż średnia światowa. Obecny rok może być kolejnym rokiem rekordowym.

Publikacja: 22.01.2026 16:08

Magdalena Krucz (w środku) opowiedziała dziennikarzom o najbliższych planach Polskiej Organizacji Turystycznej

Magdalena Krucz (w środku) opowiedziała dziennikarzom o najbliższych planach Polskiej Organizacji Turystycznej

Wyniki polskiej turystyki przedstawiła podczas swojej pierwszej konferencji dla dziennikarzy nowa prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz

Jeśli wziąć pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego opartych wyłącznie na informacjach o noclegach w obiektach z co najmniej dziesięcioma łóżkami, to widać, że najchętniej Polskę odwiedzali Niemcy, Ukraińcy, Brytyjczycy, Amerykanie, Czesi, Włosi, Litwini, Hiszpanie, Francuzi i Holendrzy. Zgodnie z tymi informacjami, w ciągu 10 pierwszych miesięcy roku 2025 w takich miejscach nocowało razem 7,45 miliona zagranicznych gości. O wiele więcej w tych miejscach wypoczywało gości z Polski – 28,95 miliona – relacjonowała Krucz, która stanęła na czele Polskiej Organizacji Turystycznej w wyniku wygrania konkursu na stanowisko prezesa pod koniec listopada zeszłego roku.

wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś
Raś: Opłata turystyczna? Nie będzie o nią sporów, bo znalazłem złoty środek

Najdynamiczniej rosły przyjazdy z Włoch – o 27,2 procent. Dużo więcej było też Czechów (+16,8 procent),Brytyjczyków (+15,2 procent), Francuzów (+15,2 procent) i Litwinów (+14,7 procent).

Turystyka zapewniła 165 miliardów złotych polskiemu PKB.

Turyści podziwiają polskie miasta, kulturę i kulinaria

Zdaniem Krucz nie ma powodu, by obecny rok był gorszy. Turyści z zagranicy czują się w Polsce bezpiecznie, są zaskoczeni nowoczesnością polskiej infrastruktury, jak hotele, lotniska, kolej i drogi. Najchętniej odwiedzają polskie miasta, które robią na nich wrażenie swoimi zabytkami, wydarzeniami kulturalnymi i kulinariami – opowiadała Krucz.

Polska Organizacja Turystyczna dysponuje w tym roku budżetem wielkości 116,5 miliona złotych. O 5 milionów więcej niż rok wcześniej. Chociaż początkowo minister finansów przewidział mniejszą sumę w budżecie państwa, w Sejmie, dzięki inicjatywie wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia posłowie zwiększyli tę sumę. Ostatecznie minister finansów zgodził się na poprawkę, dzięki czemu koalicja rządowa głosowała za nią.

170 tysięcy euro POT wyda na najbliższą kampanię promocyjną, jaką planuje przeprowadzić podczas zimowych igrzysk olimpijskich, które odbędą się w północnych Włoszech w lutym.

Jej hasło to „Polonia da record”, co można przetłumaczyć z włoskiego jako „rekordowa Polska”.

– Organizatorzy szacują, że na igrzyska przyjadą 3 miliony kibiców. Wydarzenie sportowe mają duży promocyjny potencjał. Bilboardy ze zdjęciami z Polski wpisane w klepsydry i opatrzone hasłem „czas na wypoczynek” będą widoczne w mediolańskim metrze, na autobusach i tramwajach, w sumie na 123 nośnikach. Powinno je zobaczyć w ciągu całej imprezy 15 milionów ludzi – relacjonowała prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Chopin i ceramika z Bolesławca dla Włochów

Polskie stoisko będzie też w czasie igrzysk częścią targów turystycznych odbywających się w Mediolanie, na terenie tamtejszego Expo, przylegającym do terenu, na którym będą rozgrywane niektóre zawody sportowe (łyżwiarstwo szybkie i figurowe). Targi, na których wystawia się tysiąc krajów, regionów, miast i firm, odwiedzi 50 tysięcy osób. Polskę będą tam reprezentować Warszawa, Łódź, Częstochowa, Małopolska, Dolny Śląsk i LOT.

– To nie wszystko, będziemy też organizatorem recitalu dwóch młodych pianistów – Polaka i Włocha – uczestników ostatniego Konkursu Chopinowskiego. Na koncert otwierający targi zaproszeni są włoscy lokalni notable i przedsiębiorcy, a także korpus dyplomatyczny. Muzyce będą towarzyszyć degustacje przekąsek przygotowanych przez polskie restauracje z przewodnika Michelina i malowanie bolesławickiej ceramiki – dodaje Krucz.

Innym wydarzeniem, przeznaczonym dla młodych ludzi będzie spotkanie Roberta Korzeniowskiego i wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia ze studentami mediolańskiego uniwersytetu.

Miesiąc po Mediolanie, oczy branży turystycznej będą zwrócone na Berlin, gdzie na początku marca odbędą się największe targi turystyczne na świecie. Targi ITB obchodzą w tym roku 60-lecie. Obecność zapowiada 5,8 tysiąca wystawców, a organizatorzy spodziewają się 100 tysięcy gości.

Polska uczestniczy w tej imprezie już od ponad 30 lat. Tym razem POT zorganizuje stoisko na 500 metrach kwadratowych. Zaprezentuje się na nim 11 polskich regionów, siedem miast, LOT i kilkadziesiąt firm.

Turystyka w akcji charytatywnej 

Ostatnia wiadomość jaką z dziennikarzami podzieliła się Krucz jest udział POT – wspólnie z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych – w aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Podobnie jak rok temu, POT wystawił na sprzedaż pakiet wizyt w atrakcjach turystycznych w postaci ośmiu certyfikowanych miejsc, obiektów i wydarzeń. – Kto zapłaci najwięcej będzie mógł pojechać do ośmiu atrakcji w różnych miejscach Polski, w tym do laureata Złotego Certyfikatu POT z zeszłego roku, czyli Twierdzy Srebrna Góra – zachwalała Magdalena Krucz.

W skład pakietu wchodzą: darmowy wstęp i noclegi przy każdym z tych obiektów dla dwóch osób. W zeszłym roku za podobny zestaw zwycięzca licytacji zapłacił 7,8 tysiąca złotych. Dzisiaj cena obecnego wynosi jeszcze 2375 złotych, ale do zamknięcia licytacji zostały jeszcze trzy tygodnie.

