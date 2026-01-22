POT: Za nami rekordowy rok polskiej turystyki. Teraz jedziemy promować kraj na igrzyska

Turyści podziwiają polskie miasta, kulturę i kulinaria

Zdaniem Krucz nie ma powodu, by obecny rok był gorszy. Turyści z zagranicy czują się w Polsce bezpiecznie, są zaskoczeni nowoczesnością polskiej infrastruktury, jak hotele, lotniska, kolej i drogi. Najchętniej odwiedzają polskie miasta, które robią na nich wrażenie swoimi zabytkami, wydarzeniami kulturalnymi i kulinariami – opowiadała Krucz.

Polska Organizacja Turystyczna dysponuje w tym roku budżetem wielkości 116,5 miliona złotych. O 5 milionów więcej niż rok wcześniej. Chociaż początkowo minister finansów przewidział mniejszą sumę w budżecie państwa, w Sejmie, dzięki inicjatywie wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia posłowie zwiększyli tę sumę. Ostatecznie minister finansów zgodził się na poprawkę, dzięki czemu koalicja rządowa głosowała za nią.

170 tysięcy euro POT wyda na najbliższą kampanię promocyjną, jaką planuje przeprowadzić podczas zimowych igrzysk olimpijskich, które odbędą się w północnych Włoszech w lutym.

Jej hasło to „Polonia da record”, co można przetłumaczyć z włoskiego jako „rekordowa Polska”.

– Organizatorzy szacują, że na igrzyska przyjadą 3 miliony kibiców. Wydarzenie sportowe mają duży promocyjny potencjał. Bilboardy ze zdjęciami z Polski wpisane w klepsydry i opatrzone hasłem „czas na wypoczynek” będą widoczne w mediolańskim metrze, na autobusach i tramwajach, w sumie na 123 nośnikach. Powinno je zobaczyć w ciągu całej imprezy 15 milionów ludzi – relacjonowała prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Chopin i ceramika z Bolesławca dla Włochów

Polskie stoisko będzie też w czasie igrzysk częścią targów turystycznych odbywających się w Mediolanie, na terenie tamtejszego Expo, przylegającym do terenu, na którym będą rozgrywane niektóre zawody sportowe (łyżwiarstwo szybkie i figurowe). Targi, na których wystawia się tysiąc krajów, regionów, miast i firm, odwiedzi 50 tysięcy osób. Polskę będą tam reprezentować Warszawa, Łódź, Częstochowa, Małopolska, Dolny Śląsk i LOT.