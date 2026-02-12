Grupa Arche podliczyła zyski. „Nisza, w której działamy, jest na fali wznoszącej”

W ubiegłym roku inwestorzy dostali w ramach Systemu Arche wypłatę w wysokości ponad 69 milionów złotych netto z tytułu wypracowanych zysków, a to o ponad 13 milionów więcej niż rok wcześniej – informuje w komunikacie Grupa Arche, która w miniony weekend świętowała 35-lecie działalności.

Średnia roczna stopa zwrotu wyniosła prawie 9 procent, a najlepsze wyniki zanotowały Arche Cukrownia Żnin (16,3 procent), Arche Hotel Krakowska (13,2 procent), Arche Hotel Geologiczna (11,6 procent) i Arche Hotel Puławska Residence (11,3 procent).

Foto: Arche

Hotele Arche przyjęły w 2025 roku ponad 1,2 miliona gości i obsłużyły prawie 6 tysięcy imprez i wydarzeń MICE, czyli o prawie 20 procent więcej, licząc rok do roku.

Spółka na różnym etapie zaawansowania realizuje obecnie 24 inwestycje o łącznej wartości około 3 miliardów złotych.