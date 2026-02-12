Grupa Arche podliczyła zyski. „Nisza, w której działamy, jest na fali wznoszącej”

W miniony weekend Grupa Arche świętowała 35-lecie
W ubiegłym roku inwestorzy dostali w ramach Systemu Arche wypłatę w wysokości ponad 69 milionów złotych netto z tytułu wypracowanych zysków, a to o ponad 13 milionów więcej niż rok wcześniej – informuje w komunikacie Grupa Arche, która w miniony weekend świętowała 35-lecie działalności.
Średnia roczna stopa zwrotu wyniosła prawie 9 procent, a najlepsze wyniki zanotowały Arche Cukrownia Żnin (16,3 procent), Arche Hotel Krakowska (13,2 procent), Arche Hotel Geologiczna (11,6 procent) i Arche Hotel Puławska Residence (11,3 procent).
Hotele Arche przyjęły w 2025 roku ponad 1,2 miliona gości i obsłużyły prawie 6 tysięcy imprez i wydarzeń MICE, czyli o prawie 20 procent więcej, licząc rok do roku.
Spółka na różnym etapie zaawansowania realizuje obecnie 24 inwestycje o łącznej wartości około 3 miliardów złotych.
Arche jest największą polską siecią hoteli z rodzimym kapitałem, zrzeszającą około 2 tysiące inwestorów posiadających łącznie ponad 3,5 tysiąca pokojów i apartamentów hotelowych, a także deweloperem mieszkaniowym.
Spółka wybudowała ponad 12 tysięcy mieszkań i domów. Wkrótce otworzy kolejne obiekty hotelowe – Arche Metalowiec Muszyna i Arche Garnizon Białystok, powiększając liczbę pokojów do niemal 5 tysięcy.
Dobre wyniki operacyjne firmy zbiegają się z wejściem w kluczową fazę strategii rozwoju „Arche 2030”, której budżet opiewa na 3 miliardy złotych. Jej celem jest zwiększenie liczby hoteli do 50, a liczby pokojów do 10 tysięcy.
– Mamy mocną dywersyfikację źródeł finansowania i sporą ich elastyczność. Coraz częściej duże globalne banki i fundusze przychodzą do nas z różnymi propozycjami, ale skoro wyrośliśmy w dużej mierze dzięki małym polskim inwestorom, ten kierunek chcemy nadal kontynuować – mówi prezes Arche Władysław Grochowski, cytowany w komunikacie.
– Inwestorzy Systemu Arche to swoista społeczność, wspólnie zarabiamy na rozwoju krajowej turystyki, ale też ratujemy zabytki i rozwiązujemy problemy społeczne. Mamy również dużych inwestorów, mogących samodzielnie zakupić całe obiekty. Ponadto stale reinwestujemy nasze zyski w rozwój kolejnych projektów, a to bardzo solidne źródło zasilania. Oczywiście są też kredyty i emisje obligacji. Pandemia pokazała, jak ważne jest zabezpieczenie poduszki finansowej na nieprzewidywalne sytuacje. Wówczas to ona nas uratowała, bo nie dostaliśmy wsparcia z tarczy antykryzysowej od państwa. Dbamy, aby zawsze mieć takie zabezpieczenie, bo zdarzają się różne sytuacje – dodaje Grochowski.
Arche od lat daje małym polskim inwestorom możliwość zarabiania na turystyce w sektorze HoReCa i MICE poprzez autorski System Arche – czytamy w komunikacie. Firma wykracza poza standardowe modele condo czy aparthotelowe. To podejście, które łączy inwestowanie w nieruchomości z ratowaniem zabytków i działalnością społeczną. Ze swoimi inwestorami dzieli się zyskami wygenerowanymi z całej działalności operacyjnej hotelu, a minimalne wynagrodzenie roczne to 5 procent liczone od ceny netto wykończonego i wyposażonego lokalu.
Warto podkreślić, że hotele o rozproszonej strukturze właścicielskiej są często własnością seniorów i dają im szansę na dorobienie do emerytur i korzystania z pobytów właścicielskich. Firma inwestuje głównie w unikatowe zabytki, które niosą ze sobą potencjał historyczny, przez co są atrakcyjne dla turystów.
Hotel Arche Fabryka Samolotów Mielno
– Nie chodzi nam o jak najdroższą sprzedaż lokalu, bo zostajemy z klientami w biznesie na długie lata i aby dostarczyć im potem obiecane wyniki, musimy umieć optymalnie budować i dostarczać wykończone i umeblowane pokoje w optymalnej cenie za metr kwadratowy. Dlatego mamy własny obniżający koszty łańcuch produkcji, na przykład mebli czy dostaw innych towarów. Ponadto nasze hotele są obiektami wielofunkcyjnymi, bo musimy być gotowi na wyzwania przyszłości, które potrafią się zmieniać. System Arche to model inwestycyjny w nieruchomości hotelowe (pokoje/apartamenty), oferujący inwestorom prawo własności z wpisem do księgi wieczystej. Jego główne zalety to bezobsługowość, comiesięczne wypłaty, 20-procentowe rabaty na pobyty w sieci Arche i potencjał wzrostu wartości danej nieruchomości – mówi dyrektor sprzedaży Arche Magdalena Sidorowicz.
Jak zauważa Arche, polski rynek turystyczny rośnie, a wraz z nim popyt na unikatowe obiekty – takie, jakie rewitalizuje Arche. Z każdym rokiem do Polski przyjeżdża też więcej gości z zagranicy, na przykład w ubiegłym roku ich liczba wzrosła o około 10-12 procent w porównaniu z 2024 rokiem. Tylko w styczniu 2026 roku hotele Arche zanotowały przychody w wysokości 29 milionów złotych – to o około 30 procent więcej, licząc rok do roku.
– Coraz bardziej włączamy się w trendy demograficzne i rosnące potrzeby senioralne poprzez autorski format Arche Pokolenia. Stąd oferta tak zwanych mieszkań wspomaganych będzie mieć coraz większy udział w naszych projektach. Niebawem ruszamy z 24. hotelem w kolekcji Arche – Metalowiec w Muszynie, a w budowie i przygotowaniu mamy po 12 inwestycji – mówi Władysław Grochowski.
Hotel Arche Dwór Uphagena Gdańsk
Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu,
Arche Hotel w Krakowie,
Arche Garnizon w Białymstoku,
Królewska Papiernia w Konstancinie-Jeziornie,
hotel w Ożarowie Mazowieckim,
Dwór Bojarów w Otwocku,
Pałac Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich,
Arche Hotel Wrocław Lotnisko II,
Stara Olejarnia w Szczecinie,
Cukrownia Żnin – Nowy Żnin,
Nałęczów dawne Sanatorium Milicyjne II,
Młyn Szancera w Tarnowie.
Łódzkie Famuły,
Fort Szczęśliwice w Warszawie,
Fabryka Samolotów II w Mielnie,
Elektrociepłownia Zabrze,
Fort VI w Poznaniu,
zabytkowy młyn Stoisław w Koszalinie,
Huta Szkła w Szklarskiej Porębie,
dwór w Krzesku koło Siedlec,
projekt hotelu w Drohiczynie,
Nałęczów III,
druga inwestycja w Otwocku (na terenie dawnego sanatorium sejmikowego przy ulicy Samorządowej),
niedokończony hotel – pustostan po elektrowni Renarda w Sosnowcu.
– Ponadto na różnym poziomie zaawansowania prowadzimy rozmowy na temat zakupu kolejnych nieruchomości, ale dopóki ich nie domkniemy formalnie, nie możemy zdradzać szczegółów. Jest wiele miejsc, w których lokalni włodarze mocno zabiegają, abyśmy weszli i uratowali jakiś zabytek. Na pewno nie będziemy się nudzić, bo nisza, w której działamy, jest na wznoszącej fali – podsumowuje prezes Arche.
