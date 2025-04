Linie lotnicze Emirates gotowe do obsługi pasażerów z autyzmem. Mają na to certyfikat

Lokalne szkoły i ośrodki zostały zaproszone na międzynarodowe lotnisko w Dubaju, by wziąć udział w symulacji podróży lotniczej. Dzieci wraz z nauczycielami i opiekunami miały okazję przećwiczyć odprawę bagażową, kontrolę paszportową i bezpieczeństwa, odwiedzić strefę Duty Free, a także zapoznać się z przestrzenią lotniska, kartami pokładowymi i osobami, które mogą spotkać podczas podróży. Wszystko to miało pomóc im jak najlepiej przygotować się do prawdziwego lotu.

Foto: Emirates

Obecnie, już na poziomie międzynarodowym, rodzice, terapeuci i nauczyciele biorący udział w programie potwierdzają, że wcześniejsze zapoznanie się z procedurami i wsparcie przeszkolonego personelu było nieocenione w przygotowaniu dzieci do bezpiecznego i udanego lotu - zapewnia przewoźnik.

Program Emirates już w 17 miastach na świecie

Rok po pierwszej „próbnej podróży” Emirates rozpoczęły globalne wdrażanie programu, na początek w 17 miastach – we współpracy z lotniskami, lokalnymi władzami, ośrodkami i fundacjami - w tym w Barcelonie, Brisbane, Budapeszcie, Cebu, Christchurch, Dubaju, Durbanie, Luandzie, Madrycie, Manili, na Mauritiusie, w Manchesterze, Montrealu, Nicei, Oslo, Paryżu i Toronto. Co miesiąc do programu dołączają kolejne miejsca.

Obecnie nie jest to usługa dostępna w rezerwacji - udział w niej możliwy jest wyłącznie na zaproszenie, we współpracy z akredytowanymi ośrodkami.