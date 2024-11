Za rok ponad milion Polaków w Egipcie. „Rozmawiamy o zniesieniu paszportów”

Prezes Egipskiej Organizacji Turystycznej (Egyptian Tourism Authority), odpowiedzialnej za promocję kraju, Amr El Khady, spotkał się pierwszego dnia targów turystycznych ITTF Warsaw (21 października) z dziennikarzami.

Reklama

- Jestem w Polsce pierwszy raz - mówił Amr El Khady, który stanowisko szefa ETA objął w październiku 2021 roku. - Pomimo zimnej pogody, zostałem niezwykle ciepło przyjęty - dodał.

- Powodem, dla którego przyjechałem do Polski, jest jej wejście do „top 5” największych rynków źródłowym Egiptu. W 2023 roku gościliśmy 485 tysięcy turystów z Polski, do końca tego roku ich liczba sięgnie 850 tysięcy, co da Polsce piąte miejsce w rankingu - wyliczał prezes.

Jak podaje Polska Izba Turystyki w raporcie „Zagraniczne wakacje Polaków 2024”, podsumowującym sezon letni w turystyce zorganizowanej, Egipt był trzecim najchętniej wybieranym przez klientów biur podróży kierunkiem, po Turcji i Grecji. Jego udział w rynku wzrósł z 11,2 procent w ubiegłym roku (i 8,7 procent w 2019) do 13,7 procent w sezonie letnim 2024. W zestawieniu 10 najpopularniejszych regionów znalazły się dwa kierunki egipskie - Hurghada z udziałem w rynku na poziomie 7,1 procent i Marsa Alam - 3,9 procent.