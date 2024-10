Egipt potrzebuje nowych hoteli. Rząd oferuje inwestorom miliard dolarów

W ramach inicjatywy pieniądze będą kierowane do firm turystycznych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Ministerstwo Turystyki i Starożytności, które powiadomi o tym uczestniczące banki. Pieniądze mogą być wykorzystane do budowy hoteli, rozbudowy istniejących, przywrócenia do użytkowania zamkniętych lub sfinansowania ich remontu. W tym wypadku potrzebna będzie weryfikacja ze strony Ministerstwa Turystyki i Starożytności, która ma potwierdzić, że pokoje były zamknięte przez co najmniej 12 miesięcy przed momentem pierwszej wypłaty.

W wypadku projektów renowacyjnych maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego klienta wynosi 500 milionów funtów egipskich, a podmioty powiązane mogą otrzymać do miliarda funtów.

Miliard dolarów do wzięcia na inwestycje w turystyce Egiptu

W ramach inicjatywy przedsiębiorcy mogą też kupić budynek, który następnie przekształcą w hotel – mowa o dokończeniu budowy, wyposażenia lub jego wykończenia, ale pod warunkiem, że obiekt nie był wcześniej licencjonowany jako hotel.

Projekt stworzony został z myślą o przedsiębiorcach działających w regionach Luksoru, Asuanu, Wielkiego Kairu, Morze Czerwonego i Południowego Synaju, w tym Szarm el-Szejk, Taby, Nuweiby i Dahabu.

Firmy korzystające z programu zapłacą odsetki według obniżonej stopy, a Ministerstwo Finansów pokryje różnicę między stopą kredytu a dyskonta Banku Centralnego. Nie dotyczy to żadnych innych opłat ani prowizji. Jednym z warunków skorzystania z inicjatywy jest sprzedaż walut obcych w banku uczestniczącym w projekcie w wysokości 40 procent uzyskanych przychodów. To zobowiązanie dotyczy też firm powiązanych z branżą hotelarską.