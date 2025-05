Egipską wizę będzie można kupić w aplikacji. „Koniec kolejek na lotniskach”

Egipski rząd pracuje nad elektronicznym systemem wydawania wiz on arrival. Jego projekt i harmonogram wdrożenia były tematem niedawnego spotkania premiera Mostafy Madbouly’ego z ministrami i innymi urzędnikami - informują egipskie media.

Reklama

Madbouly przypomniał, że rząd realizuje strategię turystyczną, której celem jest podwojenie liczby turystów zagranicznych (z 15,7 miliona w 2024 roku do 30 milionów do 2028 roku). Jak podkreślił, jednym z jej założeń jest poprawienie ogólnego doświadczenia gości, w tym „usprawnienie procedur wjazdu i wyjazdu dla zagranicznych turystów w oparciu o najnowsze systemy i technologie stosowane w tej dziedzinie”. „Płynny i przyjazny proces”, dodał, skutecznie zachęci do ponownych wizyt i poprawi wizerunek Egiptu na świecie.

Platforma wizowa, której projekt przedstawił minister komunikacji i technologii informacyjnych Amr Talaat, umożliwi turystom uzyskanie wizy na lotnisku, po przylocie, w ciągu kilku minut, za pośrednictwem platformy elektronicznej, aplikacji mobilnej lub samoobsługowych kiosków. Nie wiadomo jednak, czy z platformy lub aplikacji będzie można skorzystać jeszcze przed wylotem.



Uruchomienie systemu, podkreślił minister, skutkowałoby „zmniejszeniem zatorów na lotniskach, poprawą środowiska pracy w punktach wjazdu i zwiększeniem wydajności usług turystycznych przy jednoczesnym zwiększeniu globalnej konkurencyjności Egiptu”.