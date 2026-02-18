Reklama

Turyści sikali w ogrodach – Japonia odwołuje festiwal, który miał ją promować

Władze japońskiego miasta Fujiyoshida ogłosiły, że w tym roku nie odbędzie się doroczny festiwal kwitnących wiśni w parku Arakurayama Sengen. Powodem były masowe skargi mieszkańców na zachowanie turystów i paraliż komunikacyjny w rejonie pagody.

Publikacja: 18.02.2026 06:00

Foto: PAP/EPA, FRANCK ROBICHON

Andrzej Pawluszek

Park Arakurayama Sengen jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów widokowych w Japonii. Panorama obejmująca pagodę Chureito i górę Fudżi od lat przyciąga setki tysięcy odwiedzających. Miasto liczy zaledwie 45 tysięcy mieszkańców, a w szczycie sezonu przyjeżdża tu nawet 200 tysięcy ludzi – w najgorętszych dniach nawet po 10 tysięcy dziennie.

W ostatnich latach skala ruchu turystycznego zaczęła jednak wyraźnie przekraczać możliwości infrastruktury i cierpliwość lokalnej społeczności.

Festiwal kwitnących wiśni znika z kalendarza

Festiwal zainaugurowano dziesięć lat temu jako element strategii przyciągania turystów, lecz jego popularność okazała się większa, niż zakładano. Władze miasta poinformowały, że po dekadzie jego organizowania zdecydowano o jego wykreśleniu z kalendarza.

Jak podaje brytyjski tygodnik „Time Out”, mieszkańcy narzekali na wielokilometrowe korki, przepełnione parkingi i stosy śmieci w parku. Turyści wchodzili na prywatne posesje, a w skrajnych wypadkach otwierali drzwi cudzych domów, żeby skorzystać z toalety. Dochodziło nawet do załatwiania potrzeb fizjologicznych w prywatnych ogrodach, co potwierdzały także relacje innych mediów, między innymi BBC.

„Aby chronić godność i spokojne życie naszych mieszkańców, zdecydowaliśmy się opuścić kurtynę na 10-letnim festiwalu” – napisał w oświadczeniu burmistrz Shigeru Horiuchi. Zaznaczył, że konieczne jest znalezienie równowagi między dochodami z turystyki a komfortem życia społeczności.

Zamiast promocji, antypromocja

Dlatego też w tym roku miasto nie tylko rezygnuje z zapewnienia infrastruktury festiwalowej, ale zniechęca wręcz turystów do przyjazdu w pierwszej połowie kwietnia, kiedy tradycyjnie odbywa się impreza. Nazwa festiwalu została całkowicie usunięta z kampanii marketingowych i oficjalnych stron promocyjnych.

Pieniądze na ten cel zostaną przeznaczone na zatrudnienie dodatkowych pracowników ochrony i montaż barierek oddzielających ruch turystyczny od zabudowy mieszkalnej. Park pozostanie otwarty, lecz bez oficjalnej imprezy. Burmistrz nie wyklucza powrotu do festiwalu w przyszłości w „innej formule”.

Decyzja władz Fujiyoshidy wpisuje się w szersze działania Japonii wobec nadmiernej turystyki. W Kioto ograniczono dostęp do wybranych ulic w dzielnicy Gion, aby chronić prywatność mieszkańców. W Fujikawaguchiko ustawiono natomiast barierę zasłaniającą widok na Fudżi przy popularnym punkcie fotograficznym, co miało zapobiec niebezpiecznym zachowaniom przy ruchliwej drodze – przypomina tygodnik.

Źródło: rp.pl

