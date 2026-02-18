Turyści sikali w ogrodach – Japonia odwołuje festiwal, który miał ją promować

Park Arakurayama Sengen jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów widokowych w Japonii. Panorama obejmująca pagodę Chureito i górę Fudżi od lat przyciąga setki tysięcy odwiedzających. Miasto liczy zaledwie 45 tysięcy mieszkańców, a w szczycie sezonu przyjeżdża tu nawet 200 tysięcy ludzi – w najgorętszych dniach nawet po 10 tysięcy dziennie.

W ostatnich latach skala ruchu turystycznego zaczęła jednak wyraźnie przekraczać możliwości infrastruktury i cierpliwość lokalnej społeczności.

Festiwal kwitnących wiśni znika z kalendarza

Festiwal zainaugurowano dziesięć lat temu jako element strategii przyciągania turystów, lecz jego popularność okazała się większa, niż zakładano. Władze miasta poinformowały, że po dekadzie jego organizowania zdecydowano o jego wykreśleniu z kalendarza.

Jak podaje brytyjski tygodnik „Time Out”, mieszkańcy narzekali na wielokilometrowe korki, przepełnione parkingi i stosy śmieci w parku. Turyści wchodzili na prywatne posesje, a w skrajnych wypadkach otwierali drzwi cudzych domów, żeby skorzystać z toalety. Dochodziło nawet do załatwiania potrzeb fizjologicznych w prywatnych ogrodach, co potwierdzały także relacje innych mediów, między innymi BBC.