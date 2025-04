Nowa cena za Fudżi. „Za dużo turystów na szlakach”

Opłata za wejście na Fudżi wzrośnie z 2 tysięcy do 4 tysięcy jenów (27 dolarów). Podwyższona stawka ma obowiązywać na wszystkich czterech drogach podejścia – podała japońska agencja prasowa Kyodo News. Powodem jej zwiększenia jest „przepełnienie szlaków i jego wpływ na środowisko”.

Przychody z opłat idą na pokrycie „kosztów wdrażania środków bezpieczeństwa” i personelu, w tym patroli, które instruują wspinaczy na szlakach.

Góra Fudżi nie dla nocnych marków

Każdy szlak podzielony jest 10 stacji, przy czym do piątej stacji każdej z tras można wjechać samochodem lub autobusem. Sezon wspinaczkowy trwa od lipca do września, kiedy nie ma śniegu.

Prefektury Shizuoka (zarządza szlakami Fujinomiya, Gotemba i Subashiri) i Yamanashi (zarządza najpopularniejszym szlakiem Yoshida, z którego korzysta 60 procent turystów) zatwierdziły również rozporządzenie ograniczające dostęp do szlaków od godziny 14 do 3 rano, aby zniechęcić do nocnej wspinaczki lub prób zdobycia szczytu bez odpoczynku. Na szlaki będą wpuszczani wyłącznie turyści, którzy zarezerwowali nocleg w schronisku górskim.