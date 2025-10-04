Reklama

Poznań zaprasza na targi turystyczne. "Poznajcie Podlasie wszystkimi zmysłami"

Do niedzieli, 5 października, trwają w Poznaniu otwarte wczoraj targi regionów i produktów turystycznych Tour Salon. 36. edycja tej imprezy zgromadziła 130 wystawców.

Publikacja: 04.10.2025 11:30

Zespół Kresovki z Hajnówki zachwycił odwiedzających targi Tour Salon w Poznaniu. Podlasie jest regio

Zespół Kresovki z Hajnówki zachwycił odwiedzających targi Tour Salon w Poznaniu. Podlasie jest regionem partnerskim wydarzenia

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Największe stoiska prezentują Podlasie, Mazowsze, Wielkopolska z Poznaniem, Lubelskie, Dolny Śląsk, Małopolska, Polska Organizacja Turystyczna i województwa łódzkie, Lotnisko Poznań Ławica spod Poznania. Z zagranicznych gości szczególnie widoczne są Słowacja, Czechy i Bułgaria.

Regionem partnerskim targów jest Podlasie.

Czytaj więcej

Spotkanie branży turystycznej na targach Tour Salon w Poznaniu
Zanim Wyjedziesz
Spotkanie branży turystycznej na targach Tour Salon w Poznaniu

Jak mówił podczas otwarcia imprezy wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, organizatora wydarzenia, Filip Bittner, warto promować Polskę jako cel podróży nie tylko za granicą, ale i w samym kraju. Polacy powinni bowiem w pierwszej kolejności zwiedzać własny kraj, a dopiero drugi wyjazd w roku wypoczynkowy planować za granicą.

Sukces turystyczny Poznania. Podlasie wszystkimi zmysłami

Wiceprezydent Poznania, Mariusz Wiśniewski, chwalił się, że zeszłoroczny sezon turystyczny w jego mieście był niezwykle udany, a tegoroczny zapowiada się jeszcze lepiej.

Do Poznania przyjeżdżają zwiedzać miasto całe polskie rodziny - co jeszcze kilka lat temu wydawało się mało prawdopodobne. Obłożenie hoteli w lecie sięga ponad 80 procent, choć wcześniej zadowalały się one zaledwie 60-procentową frekwencją. W hotelach przybywa też gości zagranicznych - Niemców, Amerykanów, Brytyjczyków, Włochów, Hiszpanów, Francuzów, a ostatnio także Czechów.

Katarzyna Sadowska, prezeska Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zachęcała do odwiedzenia stoiska Podlasia, które „leży w trudnym miejscu” przez co przeżywa kłopoty. Tym razem jednak przygotowało wiele atrakcji, tak żeby można było wszystkimi zmysłami poznać ten region – jest kajak, którym dzięki goglom VR można odbyć spływ rzeką, są podlaskie naturalne produkty i kulinaria i jest podlaska muzyka w wykonaniu zespołu Kresovki z Hajnówki.

Życzenia udanych targów branży turystycznej życzyli wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Małgorzata Wilk-Grzywna i prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Ten pierwszy podkreślił, że świat turystyki żyje w ciągłej zmianie, do której musi się dostosowywać, ostatnio do wyręczania ludzi przez sztuczną inteligencję. Dlatego targi jako miejsce spotkań bezpośrednich są szczególnie cenne. - Jak mówią Chińczycy, spotkania na targach są potwierdzeniem, że żyjemy – mówił półżartem. 

Czytaj więcej

Srebrna Góra wygrała ostateczną rozgrywkę, pokonując Zamek Moszna i Jarmark Świętego Dominika w Gdań
Popularne Trendy
Twierdza Srebrna Góra ze złotym certyfikatem POT. "Różowe okulary, ale i pot, krew i łzy"

Ryanair wraca z lotami do Jordanii z Poznania

W programie pierwszego dnia było wiele spotkań i rozmów o turystyce, z których wyróżniła się wspólna prezentacja niskokosztowej linii lotniczej Ryanair i podpoznańskiego lotniska w Ławicy.

Przewoźnik zapowiada na sezon zimowy powrót lotów do Ammanu w Jordanii i utrzymanie w połączeń do Walencji.

Loty do Ammanu mają rozpocząć się 27 października, samolot będzie latał do Jordanii dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i czwartki.

Prezes lotniska Grzegorz Bykowski zachwalał z kolei aż cztery rejsy tygodniowo w zimowym rozkładzie lotów do Malagi, sześć do Alicante i pięć na Cypr i na Maltę. W sumie Ryanair będzie oferował zimą 81 rejsów tygodniowo do 25 miejsc w Europie. Lotnisko liczy na rekordowe 4 miliony pasażerów w tym roku.

Targom towarzyszą Festiwal Podróżniczy Śladami Marzeń podczas których można posłuchać znanych podróżników i rodzinny festiwal "Tup tup".

Jednocześnie z Tour Salonem na terenie MTP odbywają się targi kamperów i przyczep Caravans Salon Poland. Według Bittnera, MTP spodziewają się 30 tysięcy odwiedzających.

Foto: Filip Frydrykiewicz

Foto: Filip Frydrykiewicz

Foto: Filip Frydrykiewicz

Foto: Filip Frydrykiewicz

Foto: Filip Frydrykiewicz

Foto: Filip Frydrykiewicz

Foto: Filip Frydrykiewicz

