Poznań zaprasza na targi turystyczne. "Poznajcie Podlasie wszystkimi zmysłami"

Do Poznania przyjeżdżają zwiedzać miasto całe polskie rodziny - co jeszcze kilka lat temu wydawało się mało prawdopodobne. Obłożenie hoteli w lecie sięga ponad 80 procent, choć wcześniej zadowalały się one zaledwie 60-procentową frekwencją. W hotelach przybywa też gości zagranicznych - Niemców, Amerykanów, Brytyjczyków, Włochów, Hiszpanów, Francuzów, a ostatnio także Czechów.

Katarzyna Sadowska, prezeska Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zachęcała do odwiedzenia stoiska Podlasia, które „leży w trudnym miejscu” przez co przeżywa kłopoty. Tym razem jednak przygotowało wiele atrakcji, tak żeby można było wszystkimi zmysłami poznać ten region – jest kajak, którym dzięki goglom VR można odbyć spływ rzeką, są podlaskie naturalne produkty i kulinaria i jest podlaska muzyka w wykonaniu zespołu Kresovki z Hajnówki.

Życzenia udanych targów branży turystycznej życzyli wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Małgorzata Wilk-Grzywna i prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Ten pierwszy podkreślił, że świat turystyki żyje w ciągłej zmianie, do której musi się dostosowywać, ostatnio do wyręczania ludzi przez sztuczną inteligencję. Dlatego targi jako miejsce spotkań bezpośrednich są szczególnie cenne. - Jak mówią Chińczycy, spotkania na targach są potwierdzeniem, że żyjemy – mówił półżartem.

Ryanair wraca z lotami do Jordanii z Poznania

W programie pierwszego dnia było wiele spotkań i rozmów o turystyce, z których wyróżniła się wspólna prezentacja niskokosztowej linii lotniczej Ryanair i podpoznańskiego lotniska w Ławicy.

Przewoźnik zapowiada na sezon zimowy powrót lotów do Ammanu w Jordanii i utrzymanie w połączeń do Walencji.