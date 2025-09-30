Otwarcie targów Tour Salon będzie miało wyjątkową oprawę – tradycyjnie towarzyszyć mu będzie uroczyste wręczenie prestiżowych nagród Acanthus Aureus oraz Róży Regionów, wyróżniających najbardziej kreatywne stoiska oraz projekty promujące turystykę. To symboliczne rozpoczęcie trzech dni intensywnych spotkań i inspiracji, podczas których Poznań stanie się centralnym punktem polskiego rynku turystycznego. Już pierwsze godziny wydarzenia obfitować będą w rozmowy i prezentacje, które przyciągną uwagę zarówno branży, jak i mediów. Na scenie pojawią się m.in. przedstawiciele Ryanaira oraz Portu Lotniczego Poznań-Ławica, prezentując wspólne plany rozwoju siatki połączeń.

Program otwarcia uzupełnią inspirujące dyskusje i prelekcje – wśród nich panel poświęcony turystyce biznesowej pod hasłem „Podróże dla biznesu a biznes dla marzeń”, pokazujący, jak mądrze łączyć cele zawodowe z pasją odkrywania świata. Uczestnicy będą mogli również poznać potencjał grup na Facebooku jako skutecznego narzędzia w marketingu miejsc, a także przyjrzeć się nowym trendom w promocji destynacji. Istotnym punktem piątkowego programu będzie również wystąpienie Ambasady Republiki Bułgarii w RP oraz Narodowego Przedstawicielstwa Turystycznego w Polsce, które przybliżą nie tylko atuty Bułgarii – jednego z ulubionych kierunków polskich turystów – ale również mniej znane fakty i miejsca, czekające na odkrycie.

Szczególne znaczenie ma także obecność tematów związanych z turystyką kulinarną.

W ramach programu odbędzie się „Okrągły Stół Turystyki Kulinarnej. Podstrategia – Konferencja”, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej. To wydarzenie otwarte, które w nowoczesny sposób pokazuje, jak gastronomia i lokalne tradycje mogą stać się fundamentem atrakcyjnej oferty turystycznej.

Kulminacyjnym punktem pierwszego dnia Tour Salon 2025 będzie Gala Polskiej Organizacji Turystycznej, podczas której wręczone zostaną Certyfikaty Najlepszego Produktu Turystycznego, w tym prestiżowe Złote Certyfikaty. To wyróżnienia, które od lat wyznaczają najwyższe standardy w polskiej turystyce i są rekomendacją miejsc i atrakcji na światowym poziomie.

Choć piątek jest dniem szczególnie bogatym w wydarzenia skierowane do branży, warto podkreślić, że Tour Salon przez wszystkie trzy dni pozostaje miejscem spotkań biznesowych i rozmów handlowych. Stoiska wystawców z Polski i zagranicy, w tym z Czech, Słowacji, Bułgarii czy Kuby, będą dostępne nieprzerwanie, umożliwiając nawiązywanie kontaktów i prezentowanie ofert szerokiej publiczności.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły Polska Organizacja Turystyczna oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, a regionem partnerskim targów jest Województwo Podlaskie, które w Poznaniu zaprezentuje swoje przyrodnicze i kulturowe bogactwo.

Tour Salon to od lat nie tylko przestrzeń dla podróżników i pasjonatów, ale także jedno z kluczowych miejsc na mapie branży turystycznej w Polsce. Edycja 2025 ponownie potwierdzi, że targi w Poznaniu to doskonała okazja, by łączyć pasję podróżowania z profesjonalnym rozwojem i tworzeniem nowych projektów.

Więcej informacji o programie i biletach dostępnych jest na stronie: http://www.tour-salon.pl

