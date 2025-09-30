Gwiazdy sceny podróżniczej w Poznaniu

W tym roku na publiczność czekają prawdziwe gwiazdy. Na scenie Tour Salon wystąpi Dawid Andres, znany z programu „Ciężarówką przez…” oraz swoich ekstremalnych wypraw rowerowych. Podczas spotkania podróżnik opowie o swoich przejazdach przez Indie i RPA. Nie zabraknie też Michała Cessanisa, podróżnika i dziennikarza, który zabierze widzów w wyjątkową podróż kamperem po Australii. A kulminacyjnym punktem Festiwalu Podróżniczego Śladami Marzeń będzie spotkanie z legendą światowego himalaizmu – Krzysztofem Wielickim, zdobywcą Korony Himalajów i jednym z najwybitniejszych polskich alpinistów. To nazwiska, które elektryzują nie tylko pasjonatów podróży – ich historie inspirują do działania i udowadniają, że marzenia naprawdę można spełniać.

Foto: Mat. Partnera

Do tego dziesiątki inspirujących prelekcji: od opowieści o wyprawach na Sri Lankę i Malediwy, przez historie z Afryki, po trekkingi po Bornholmie i Australii. Na scenach festiwalowych spotkamy zarówno znanych globtroterów, jak i pasjonatów, którzy udowadniają, że podróże mogą być blisko i w zasięgu ręki. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – od zapierających dech w piersiach relacji z dalekich zakątków świata po praktyczne wskazówki, jak odkrywać nieoczywistą Polskę tuż za progiem swojego domu.

Konkursy i nagrody

Podczas targów nie zabraknie też emocji związanych z konkursami. Do wygrania będą liczne nagrody, w tym bilety lotnicze ufundowane przez Lotnisko Poznań-Ławica. A na stoisku Łąka Gwiazd Glamping Jurty Czapla odwiedzający będą mogli powalczyć o wyjątkową nagrodę – dwudniowy pobyt w romantycznej Jurcie Wenus&Mars.

Foto: Mat. Partnera

Polska i świat w jednym miejscu

Tour Salon to także okazja, by w jednym miejscu poznać turystyczne bogactwo regionów Polski i świata. Wystawcami będą m.in. województwa podlaskie, wielkopolskie, małopolskie, dolnośląskie, podkarpackie, mazowieckie, łódzkie i lubelskie, a także przedstawiciele zagranicznych destynacji: Słowacji, Czech, Bułgarii i Kuby. Każdy z regionów przygotował coś wyjątkowego – od pokazów kulinarnych i degustacji lokalnych przysmaków, przez konkursy z nagrodami, aż po oferty dla miłośników aktywnego wypoczynku. To prawdziwa podróż dookoła świata… bez wyjeżdżania z Poznania.

Rodzinne odkrywanie świata

Na najmłodszych czeka Rodzinny Festiwal Podróżniczy Tup Tup, w ramach którego dzieci wezmą udział w warsztatach, grach i zajęciach rozwijających ciekawość świata. Będzie teatrzyk o poznańskich koziołkach, warsztaty plastyczne i taneczne, rodzinne lekcje przyrody, a także strefa gier podwórkowych. To idealna okazja, by zaszczepić w dzieciach pasję do podróżowania i pokazać, że przygoda może zaczynać się tuż za rogiem.

Foto: Mat. Partnera

Dlaczego warto przyjść?

Tour Salon 2025 to setki inspiracji, spotkania z idolami podróżniczego świata, atrakcje kulinarne i kulturalne, a także mocny rodzinny program. To trzy dni, podczas których każdy znajdzie coś dla siebie – od egzotycznych opowieści z drugiego końca świata, przez smaki Podlasia, aż po warsztaty dla dzieci i młodzieży. Warto tam być, bo kto raz poczuje atmosferę Tour Salonu, będzie chciał tu wracać co roku.

Poznań na kilka dni stanie się miejscem, gdzie spotkają się marzenia, inspiracje i realne plany na kolejne podróże. Nie przegap tej okazji – przyjdź, daj się porwać opowieściom i zaplanuj swoją własną, wielką przygodę!

Informacje o biletach dostępne są na stronie: tour-salon.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/zainspiruj-sie-i-ruszaj-w-droge

Materiał Promocyjny