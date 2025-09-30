Konkurs, organizowany przez Polską Organizację Turystyczną, jest nie tylko okazją do uhonorowania wyjątkowych miejsc i inicjatyw, ale przede wszystkim narzędziem budowania konkurencyjności polskiej turystyki. Certyfikaty POT przyznawane są produktom, które wyróżniają się nie tylko atrakcyjnością, ale również profesjonalnym, nowatorskim podejściem do obsługi, innowacyjnością i przyjaznością dla turystów. Oceniana jest m.in. dostępność, wykorzystanie nowoczesnych technologii czy sposób, w jaki dane miejsce angażuje odwiedzających.

Podczas Tour Salon 2025 Polska Organizacja Turystyczna będzie miała także swoją strefę, w której odwiedzający znajdą niezwykle różnorodną mozaikę polskich atrakcji, które otrzymały miano Polskiej Marki Turystycznej: od magicznej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, przez tętniącą życiem Łódź i nadmorski Sopot, po majestatyczne Beskidy – każdy region przywiezie ze sobą kawałek własnej historii i unikatowego klimatu. W Poznaniu w strefie POT zaprezentują się również winiarskie szlaki EnoTarnowskiego, naturalne bogactwo Krainy Górnej Odry, malownicze pejzaże Krainy Lessowych Wąwozów, tradycje i kultura Śląska Cieszyńskiego, a także niezwykłe dziedzictwo i przyroda Roztocza.

Tour Salon, który potrwa od 3 do 5 października 2025 roku, będzie w tym roku szczególnie mocno koncentrował się na polskiej ofercie turystycznej, ale nie zabraknie również inspiracji z zagranicy – wśród wystawców znajdą się m.in. Czechy, Bułgaria i Kuba. Regionem partnerskim wydarzenia jest Podlasie, które zaprezentuje swoje bogactwo kulturowe, przyrodnicze i kulinarne. Integralną częścią targów pozostają także wydarzenia towarzyszące: Festiwal Podróżniczy Śladami Marzeń, Rodzinny Festiwal Podróżniczy TupTup oraz Caravans Salon Poland – największe w kraju targi caravaningowe.

Foto: Mat. Partnera

Tour Salon od lat przyciąga zarówno branżę, jak i miłośników podróży. Zeszłoroczną edycję całego bloku targowego odwiedziło blisko 38 tysięcy osób. Spotkania z podróżnikami, bogata oferta wystawców oraz wydarzenia specjalne, takie jak tegoroczna Gala Polskiej Organizacji Turystycznej, czynią z październikowych targów jedno z najważniejszych miejsc na mapie turystycznych wydarzeń w Polsce.

Więcej informacji o programie, biletach i wydarzeniach towarzyszących można znaleźć na stronie: www.tour-salon.pl

Materiał Promocyjny