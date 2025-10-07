Reklama

Do rozkładu lotów z lotniska w Lublinie wraca połączenie z Holandią

Po długiej przerwie Lublin ponownie zyskuje połączenie z Holandią. Trasa do Maastricht była jednym z najbardziej wyczekiwanych połączeń z lubelskiego lotniska.

Publikacja: 07.10.2025 17:15

Do rozkładu lotów z lotniska w Lublinie wraca połączenie z Holandią

Foto: PAP, Wojtek Jargiło

Nelly Kamińska

Po zakończeniu lotów do Eindhoven i Brukseli wielu mieszkańców regionu apelowało o przywrócenie dogodnego połączenia z Beneluksem. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Wizz Air otworzy wiosną trasę do Maastricht – pisze Port Lotniczy Lublin w komunikacie.

Połączenie do Maastricht to propozycja dla osób odwiedzających rodzinę, pracujących za granicą czy planujących weekendowe wypady turystyczne, nie tylko z województwa lubelskiego, ale też z Mazowsza, Świętokrzyskiego i Podkarpacia.

Czytaj więcej

Pierwsi pasażerowie mają dojechać bezpośrednio do lotniska w Modlinie w 2029 roku
Lotniska
Na lotnisko w Modlinie dojedzie kolej. „Inwestycja przyspieszy rozwój portu”

Z Maastricht blisko do Belgii i Niemiec

To miasto na południu Holandii otwiera przed pasażerami jeszcze większe możliwości podróżowania, zarówno w celach turystycznych, jak i zawodowych.

Można z niego szybko dojechać do sąsiednich państw – Belgii i Niemiec (na przykład podróż do Brukseli trwa niecałe 90 minut).

– To bardzo dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców naszego regionu, jak i całej Polski wschodniej, którym zależy na dotarciu do Niderlandów. Z tego miejsca na styku granic kilku krajów można w zaledwie kilkadziesiąt minut dotrzeć do Belgii czy Niemiec – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Matuszczyk, cytowany w komunikacie.

Loty do Maastricht odbywać się będą w poniedziałki i piątki, od 30 marca 2026 roku.

Czytaj więcej

Nowy terminal ma być ujednolicony architektonicznie z obecnym
Lotniska
W 2029 roku Kraków Airport przyjmie pasażerów w nowym terminalu. Rusza przetarg

Źródło: rp.pl

