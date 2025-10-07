Do rozkładu lotów z lotniska w Lublinie wraca połączenie z Holandią

Aktualizacja: 07.10.2025 18:31 Publikacja: 07.10.2025 17:15
Foto: PAP, Wojtek Jargiło
Po zakończeniu lotów do Eindhoven i Brukseli wielu mieszkańców regionu apelowało o przywrócenie dogodnego połączenia z Beneluksem. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Wizz Air otworzy wiosną trasę do Maastricht – pisze Port Lotniczy Lublin w komunikacie.
Połączenie do Maastricht to propozycja dla osób odwiedzających rodzinę, pracujących za granicą czy planujących weekendowe wypady turystyczne, nie tylko z województwa lubelskiego, ale też z Mazowsza, Świętokrzyskiego i Podkarpacia.
To miasto na południu Holandii otwiera przed pasażerami jeszcze większe możliwości podróżowania, zarówno w celach turystycznych, jak i zawodowych.
Można z niego szybko dojechać do sąsiednich państw – Belgii i Niemiec (na przykład podróż do Brukseli trwa niecałe 90 minut).
– To bardzo dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców naszego regionu, jak i całej Polski wschodniej, którym zależy na dotarciu do Niderlandów. Z tego miejsca na styku granic kilku krajów można w zaledwie kilkadziesiąt minut dotrzeć do Belgii czy Niemiec – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Matuszczyk, cytowany w komunikacie.
Loty do Maastricht odbywać się będą w poniedziałki i piątki, od 30 marca 2026 roku.
