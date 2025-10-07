Do rozkładu lotów z lotniska w Lublinie wraca połączenie z Holandią

Po zakończeniu lotów do Eindhoven i Brukseli wielu mieszkańców regionu apelowało o przywrócenie dogodnego połączenia z Beneluksem. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Wizz Air otworzy wiosną trasę do Maastricht – pisze Port Lotniczy Lublin w komunikacie.

Połączenie do Maastricht to propozycja dla osób odwiedzających rodzinę, pracujących za granicą czy planujących weekendowe wypady turystyczne, nie tylko z województwa lubelskiego, ale też z Mazowsza, Świętokrzyskiego i Podkarpacia.

Z Maastricht blisko do Belgii i Niemiec

To miasto na południu Holandii otwiera przed pasażerami jeszcze większe możliwości podróżowania, zarówno w celach turystycznych, jak i zawodowych.

Można z niego szybko dojechać do sąsiednich państw – Belgii i Niemiec (na przykład podróż do Brukseli trwa niecałe 90 minut).