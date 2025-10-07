Reklama

Na lotnisko w Modlinie dojedzie kolej. „Inwestycja przyspieszy rozwój portu”

Wojewoda mazowiecki podpisał decyzję lokalizacyjną dotyczącą budowy linii kolejowej do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Prace budowlane rozpoczną się w 2027 roku i mają zakończyć się w 2029 roku.

Publikacja: 07.10.2025 10:42

Pierwsi pasażerowie mają dojechać bezpośrednio do lotniska w Modlinie w 2029 roku

Foto: Michał Słaby

Nelly Kamińska

Trasa ze stacji Modlin do lotniska będzie linią dwutorową o długości 5,5 kilometra – informuje w komunikacie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Projekt zakłada budowę na stacji Modlin kolejnego toru i peronu o długości 200 metrów, a także naziemnej stacji kolejowej przy lotnisku i stacji towarowej. Przewiduje też budowę trzech wiaduktów – w ciągu drogi krajowej nr 62 nad nową linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej nr 2413W i w ciągu drogi do obsługi lotniska.

Nowa linia zlikwiduje utrudnienia w dojeździe na lotnisko – obecnie pasażerowie muszą przesiadać się z pociągu do autobusu.

– To bardzo dobra wiadomość, ponieważ nowa linia zintegruje transport lotniczy z kolejowym. Pasażerowie zyskają wygodny dojazd i bezpośrednie połączenie między innymi z Lotniskiem Chopina. Ta inwestycja zdecydowanie będzie sprzyjać rozwojowi portu Warszawa-Modlin, który planuje zwiększenie przepustowości i uruchomienie nowych tras – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, cytowany w komunikacie.

Decyzja lokalizacyjna dla budowy linii kolejowej z Modlina do portu lotniczego jest kamieniem milowym umożliwiającym przejście do realizacji tej ważnej inwestycji – głosi komunikat.

– Wydałem strategiczną decyzję przyspieszającą rozwój lotniska w Modlinie, którego rozwój był przez wiele lat bezpodstawnie tłumiony. Dziś zmieniamy to dzięki współpracy rządu z samorządem z korzyścią dla mieszkańców województwa. Tą decyzją z poziomu rządowego wzmacniamy rozwój gospodarczy regionu. Z efektów przedsięwzięcia skorzystają przedsiębiorcy, mieszkańcy i turyści odwiedzający centralną Polskę – podkreśla wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Pierwsze pociągi w 2029 roku

Prace rozpoczną się w 2027 roku, a pierwsi pasażerowie mają dojechać bezpośrednio na lotnisko dwa lata później. Inwestycję realizują Polskie Linie Kolejowe.

– Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim zrealizujemy inwestycję, która znacząco poprawi dostępność komunikacyjną regionu. Bezpośrednie połączenie kolejowe z lotniskiem w Modlinie to krok w stronę nowoczesnego i zintegrowanego transportu, na który liczą mieszkańcy i podróżni – zaznacza członek zarządu i dyrektor ds. strategii i rozwoju w PLK Maciej Kaczorek.

Koszt budowy szacowany jest na 256 milionów złotych. Samorząd województwa mazowieckiego zabezpiecza na etap przedprojektowy i opracowanie projektu 21 milionów złotych. Przewiduje się, że prace budowlane zostaną sfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Źródło: rp.pl

Transport Firmy PKP Polskie Linie Kolejowe lotnisko Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Kolej

