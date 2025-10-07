Na lotnisko w Modlinie dojedzie kolej. „Inwestycja przyspieszy rozwój portu”

Trasa ze stacji Modlin do lotniska będzie linią dwutorową o długości 5,5 kilometra – informuje w komunikacie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Projekt zakłada budowę na stacji Modlin kolejnego toru i peronu o długości 200 metrów, a także naziemnej stacji kolejowej przy lotnisku i stacji towarowej. Przewiduje też budowę trzech wiaduktów – w ciągu drogi krajowej nr 62 nad nową linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej nr 2413W i w ciągu drogi do obsługi lotniska.

Nowa linia zlikwiduje utrudnienia w dojeździe na lotnisko – obecnie pasażerowie muszą przesiadać się z pociągu do autobusu.

– To bardzo dobra wiadomość, ponieważ nowa linia zintegruje transport lotniczy z kolejowym. Pasażerowie zyskają wygodny dojazd i bezpośrednie połączenie między innymi z Lotniskiem Chopina. Ta inwestycja zdecydowanie będzie sprzyjać rozwojowi portu Warszawa-Modlin, który planuje zwiększenie przepustowości i uruchomienie nowych tras – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, cytowany w komunikacie.