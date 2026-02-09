Wizz Air rozwija się w Katowicach. Nowa trasa do Chorwacji i ósmy samolot w bazie

Wizz Air zapowiedział dziś uruchomienie nowej trasy z Katowic do Dubrownika w Chorwacji. Jej inaugurację zaplanował na 26 lipca 2026 roku. Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele, do 13 września.

Jednocześnie przewoźnik ogłosił wzmocnienie katowickiej bazy poprzez dodanie ósmego samolotu i zwiększenie częstotliwości lotów na dziesięciu dostępnych już trasach, to jest do: Alicante (z czterech do pięciu), Burgas (z pięciu do siedmiu), Kutaisi (z trzech do pięciu), Lamezii Terme (z trzech do czterech), Malagi (z dwóch do trzech), Neapolu (z dwóch do trzech), Ochrydy (z dwóch do trzech), Rimini (z dwóch do trzech), Tirany (z czterech do sześciu) i Warny (z dwóch do czterech).

Dubrownik to kolejne nowe połączenie Wizz Aira z katowickiego lotniska, zapowiedziane na sezon letni 2026. Łącznie przewoźnik uruchomi latem dziewięć nowych tras. Na przełomie marca i kwietnia wystartują rejsy do Maastricht w Holandii, Brindisi i Lamezii Terme we Włoszech, do Braszowa w Rumunii i portugalskiego Faro. Na początku czerwca Wizz Air zainauguruje loty do Ochrydy w Macedonii Północnej, Rimini we Włoszech i Rijeki w Chorwacji.

Największy w historii letni rozkład lotów Wizz Aira z Katowic

– Wizz Air konsekwentnie wzmacnia swoją obecność w Katowice Airport. Rozwój siatki połączeń idzie w parze z rozwojem bazy operacyjnej przewoźnika. W 2026 roku baza Wizz Air na naszym lotnisku powiększy się o dwa samoloty i docelowo liczyć będzie osiem maszyn – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.