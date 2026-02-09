Reklama

Wizz Air rozwija się w Katowicach. Nowa trasa do Chorwacji i ósmy samolot w bazie

Wizz Air zapowiedział umieszczenie w katowickiej bazie ósmego samolotu, uruchomienie nowego połączenia do Dubrownika i zwiększenie częstotliwości rejsów na dziesięciu już dostępnych trasach.

Publikacja: 09.02.2026 15:47

Wizz Air zapowiada największy w historii letni rozkład lotów z Katowic

Foto: Piotr Adamczyk

Nelly Kamińska

Wizz Air zapowiedział dziś uruchomienie nowej trasy z Katowic do Dubrownika w Chorwacji. Jej inaugurację zaplanował na 26 lipca 2026 roku. Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele, do 13 września.

Jednocześnie przewoźnik ogłosił wzmocnienie katowickiej bazy poprzez dodanie ósmego samolotu i zwiększenie częstotliwości lotów na dziesięciu dostępnych już trasach, to jest do: Alicante (z czterech do pięciu), Burgas (z pięciu do siedmiu), Kutaisi (z trzech do pięciu), Lamezii Terme (z trzech do czterech), Malagi (z dwóch do trzech), Neapolu (z dwóch do trzech), Ochrydy (z dwóch do trzech), Rimini (z dwóch do trzech), Tirany (z czterech do sześciu) i Warny (z dwóch do czterech).

Dubrownik to kolejne nowe połączenie Wizz Aira z katowickiego lotniska, zapowiedziane na sezon letni 2026. Łącznie przewoźnik uruchomi latem dziewięć nowych tras. Na przełomie marca i kwietnia wystartują rejsy do Maastricht w Holandii, Brindisi i Lamezii Terme we Włoszech, do Braszowa w Rumunii i portugalskiego Faro. Na początku czerwca Wizz Air zainauguruje loty do Ochrydy w Macedonii Północnej, Rimini we Włoszech i Rijeki w Chorwacji.

W 2025 roku Wizz Air przewiózł na swoich pokładach 68,6 miliona pasażerów, w tym roku celuje w ponad
Linie Lotnicze
Wizz Air: Rok 2025 był dla nas rekordowy. W 2026 zamierzamy pójść jeszcze dalej

Największy w historii letni rozkład lotów Wizz Aira z Katowic

– Wizz Air konsekwentnie wzmacnia swoją obecność w Katowice Airport. Rozwój siatki połączeń idzie w parze z rozwojem bazy operacyjnej przewoźnika. W 2026 roku baza Wizz Air na naszym lotnisku powiększy się o dwa samoloty i docelowo liczyć będzie osiem maszyn – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.

– Z przyjemnością ogłaszamy uruchomienie nowego, letniego połączenia z Katowic do Dubrownika. Jest ono elementem naszego największego w historii letniego rozkładu lotów z Katowic. Tego lata z Katowic operować będzie osiem naszych samolotów, w tym sześć airbusów A321neo i dwa airbusy A320ceo – dodaje menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale.

Obecnie Wizz Air oferuje z Katowic 36 tras do 20 krajów i jest największą linią lotniczą na tym lotnisku pod względem udziału w rynku. W 2025 roku wykonał z Katowic ponad 10 tysięcy lotów i obsłużył ponad 7,5 miliona pasażerów. Poprawił również punktualność (o 7,6 procent).

W 2025 roku Wizz Air przewiózł łącznie 68,6 miliona pasażerów, dołączył do floty 42 nowe samoloty i uruchomił ponad 320 nowych tras. W 2026 roku planuje obsłużyć ponad 80 milionów pasażerów. Cała flota przewoźnika liczy 262 airbusów A320 i A321.

W 2025 roku z siatki połączeń Katowice Airport skorzystało w sumie rekordowe 7,3 miliona pasażerów. Prognoza na 2026 rok zakłada obsłużenie około 7,9 miliona podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport.

2025 był najlepszym rokiem w historii Katowice Airport
Lotniska
Rekordowy rok Katowice Airport. „Pierwszy raz przekroczyliśmy barierę 7 milionów pasażerów”

