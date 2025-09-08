Reklama

Itaka zapowiada powrót bezpośrednich lotów znad polskich jezior do egipskiego kurortu

Od 23 grudnia biuro podróży Itaka będzie organizować dla swoich klientów bezpośrednie loty z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury do Marsa Alam w Egipcie.

Publikacja: 08.09.2025 14:17

Z lotniska Olsztyn-Mazury można odlecieć nie czekając w kolejkach na odprawę - zachwala biuro prasowe

Foto: Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

Filip Frydrykiewicz

Jak przypomina w komunikacie biuro prasowe lotniska, Itaka latała już z Warmii i Mazur do Egiptu zimą zeszłego roku. Teraz wznawia te połączenia ze względu na „bardzo dobre przyjęcie [tej] oferty”.  

„To już drugi raz, kiedy mieszkańcy Warmii i Mazur będą mogli polecieć bezpośrednio do Egiptu. Rejsy zaplanowano w okresie świąt Bożego Narodzenia, sylwestra i ferii zimowych, co czyni je idealną propozycją na rodzinny wypoczynek w słonecznej scenerii Marsa Alam” - czytamy.

Loty będą się odbywały we wtorki samolotem Airbus A320 linii Air 001 – pod tą marką przewozy prowadzi bezpośrednio sama Itaka, która wzięła w leasing klika maszyn.

Ostatni lot do Marsa Alam zaplanowano na 24 lutego 2026 roku.

Przywileje dla pasażerów lotów czarterowych

„Marsa Alam to jeden z najbardziej malowniczych egipskich kurortów – szerokie plaże, bajeczna rafa koralowa idealna do nurkowania i snorkelingu, luksusowe hotele all inclusive i gwarancja słońca przez cały rok. To kierunek, który pokochały zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby pragnące aktywnego wypoczynku” - zapewnia lotnisko.

I zachęca mieszkańców Warmii i Mazur, by korzystali z połączenia blisko domu. Pasażerom lotów czarterowych oferuje udogodnienia w postaci „parkingu już od 1 zł”, specjalnego stanowiska odprawy dla rodzin z dziećmi, odprawy otwartej już 3 godziny przed odlotem i „kameralnej atmosfery bez długich kolejek, stresu i pośpiechu”.

– Bardzo cieszy nas, że zimowe loty do Egiptu wracają do czarterowej siatki połączeń lotniska Olsztyn-Mazury. To wygodne rozwiązanie dla mieszkańców Warmii i Mazur i województw ościennych, którzy mogą rozpocząć podróż blisko domu i bezpośrednio polecieć do jednego z najpopularniejszych kurortów wakacyjnych – mówi cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury Wiktor Wójcik.


Źródło: rp.pl

