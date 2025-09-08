Itaka zapowiada powrót bezpośrednich lotów znad polskich jezior do egipskiego kurortu

Jak przypomina w komunikacie biuro prasowe lotniska, Itaka latała już z Warmii i Mazur do Egiptu zimą zeszłego roku. Teraz wznawia te połączenia ze względu na „bardzo dobre przyjęcie [tej] oferty”.

„To już drugi raz, kiedy mieszkańcy Warmii i Mazur będą mogli polecieć bezpośrednio do Egiptu. Rejsy zaplanowano w okresie świąt Bożego Narodzenia, sylwestra i ferii zimowych, co czyni je idealną propozycją na rodzinny wypoczynek w słonecznej scenerii Marsa Alam” - czytamy.

Loty będą się odbywały we wtorki samolotem Airbus A320 linii Air 001 – pod tą marką przewozy prowadzi bezpośrednio sama Itaka, która wzięła w leasing klika maszyn.

Ostatni lot do Marsa Alam zaplanowano na 24 lutego 2026 roku.

Przywileje dla pasażerów lotów czarterowych

„Marsa Alam to jeden z najbardziej malowniczych egipskich kurortów – szerokie plaże, bajeczna rafa koralowa idealna do nurkowania i snorkelingu, luksusowe hotele all inclusive i gwarancja słońca przez cały rok. To kierunek, który pokochały zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby pragnące aktywnego wypoczynku” - zapewnia lotnisko.