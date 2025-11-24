Kto kupi portugalskie linie lotnicze TAP? Jest trzech chętnych

Proces prywatyzacji narodowego przewoźnika Portugalii nabiera tempa. Wszystkie oferty musiały zostać złożone do 22 listopada, aby mogły zostać zakwalifikowane do dalszych etapów. Decyzję o wdrożeniu długo oczekiwanego planu sprzedaży zatwierdził prezydent Marcelo Rebelo de Sousa w sierpniu, otwierając tym samym drogę do sprzedaży mniejszościowego pakietu 49,9 procent udziałów TAP Air Portugal - pisze portal Aerotime.

Zainteresowane linie lotnicze obiecują rozwój i zachowanie tożsamości TAP

Lufthansa Group, właściciel między innymi Swissa, Brussels Airlines i ITA Airways, deklaruje, że jego celem jest długoterminowe partnerstwo, które zapewni stabilny rozwój TAP-u i przyszłość portugalskiego przewoźnika. Koncern podkreśla, że jego linie obsługują ponad 280 tygodniowych połączeń do i z Portugalii oraz zatrudniają w tym kraju ponad 400 pracowników. – Chcemy wzmocnienić globalną łączność Portugalii, zachować portugalską tożsamość TAP i zapewnić zrównoważony wzrost linii – przekonuje prezes Lufthans Carsten Spohr. – Jako wieloletni partner TAP w ramach Star Alliance widzimy siebie jako najlepszego partnera dla Portugalii – dodaje.

Konkurencyjna IAG – właściciel British Airways, Iberii i Aer Lingusa – również potwierdziła wysłanie listu intencyjnego do Parpública, państwowego właściciela TAP. Grupa zastrzega jednak, że „szereg warunków musi zostać uzgodnionych, zanim będzie można złożyć formalną ofertę”. IAG podkreśla, że TAP zyska „znaczący potencjał” w ramach tej grupy, a jej zdecentralizowany model zarządzania i wysokie marże są zgodne z oczekiwaniami portugalskiego rządu dotyczącymi przyszłości przewoźnika. – Nasze inwestycje wzmacniają linie lotnicze, przynosząc korzyści klientom, pracownikom i lokalnym gospodarkom – zapewnia rzecznik IAG.

Wcześniej w tym samym tygodniu udział w procesie potwierdziła również grupa Air France-KLM, co oznacza, że rywalizacja toczy się między trzema największymi europejskimi holdingami lotniczymi.