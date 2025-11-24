Kto kupi portugalskie linie lotnicze TAP? Jest trzech chętnych

Aktualizacja: 25.11.2025 04:10 Publikacja: 24.11.2025 22:00
Proces prywatyzacji narodowego przewoźnika Portugalii nabiera tempa. Wszystkie oferty musiały zostać złożone do 22 listopada, aby mogły zostać zakwalifikowane do dalszych etapów. Decyzję o wdrożeniu długo oczekiwanego planu sprzedaży zatwierdził prezydent Marcelo Rebelo de Sousa w sierpniu, otwierając tym samym drogę do sprzedaży mniejszościowego pakietu 49,9 procent udziałów TAP Air Portugal - pisze portal Aerotime.
Lufthansa Group, właściciel między innymi Swissa, Brussels Airlines i ITA Airways, deklaruje, że jego celem jest długoterminowe partnerstwo, które zapewni stabilny rozwój TAP-u i przyszłość portugalskiego przewoźnika. Koncern podkreśla, że jego linie obsługują ponad 280 tygodniowych połączeń do i z Portugalii oraz zatrudniają w tym kraju ponad 400 pracowników. – Chcemy wzmocnienić globalną łączność Portugalii, zachować portugalską tożsamość TAP i zapewnić zrównoważony wzrost linii – przekonuje prezes Lufthans Carsten Spohr. – Jako wieloletni partner TAP w ramach Star Alliance widzimy siebie jako najlepszego partnera dla Portugalii – dodaje.
Konkurencyjna IAG – właściciel British Airways, Iberii i Aer Lingusa – również potwierdziła wysłanie listu intencyjnego do Parpública, państwowego właściciela TAP. Grupa zastrzega jednak, że „szereg warunków musi zostać uzgodnionych, zanim będzie można złożyć formalną ofertę”. IAG podkreśla, że TAP zyska „znaczący potencjał” w ramach tej grupy, a jej zdecentralizowany model zarządzania i wysokie marże są zgodne z oczekiwaniami portugalskiego rządu dotyczącymi przyszłości przewoźnika. – Nasze inwestycje wzmacniają linie lotnicze, przynosząc korzyści klientom, pracownikom i lokalnym gospodarkom – zapewnia rzecznik IAG.
Wcześniej w tym samym tygodniu udział w procesie potwierdziła również grupa Air France-KLM, co oznacza, że rywalizacja toczy się między trzema największymi europejskimi holdingami lotniczymi.
Portugalski rząd zamierza sprzedać znaczący pakiet udziałów w TAP, aby odzyskać 3,2 miliarda euro pomocy publicznej udzielonej przewoźnikowi w czasie pandemii COVID-19. Proces prywatyzacji TAP Air Portugal został ponownie uruchomiony w lipcu tego roku i polega na wystawieniu na sprzedaż 44,9 procent udziałów przewoźnika. Rząd liczy na kupca, który zwiększy skalę działania i konkurencyjność tej linii lotniczej. Dodatkowe 5 procent udziałów zostanie zaoferowane pracownikom TAP – podaje agencja Reutera.
W komunikacie Parpública poinformowała, że ma czas do 12 grudnia na ocenę, czy zgłoszone linie lotnicze spełniają wymagane kryteria – w tym osiągnięcie co najmniej jednorocznych przychodów przekraczających 5 miliardów euro w ciągu ostatnich trzech lat oraz wykazanie odpowiedniej zdolności finansowej.
Niewiążące oferty mają zostać złożone do połowy marca, po czym przewidziany jest etap ofert wiążących, zawierających proponowaną cenę i szczegółowy plan strategiczny dla TAP. Zakończenie procesu prywatyzacji planowane jest na drugą połowę 2026 roku.
Najbardziej atrakcyjnymi aktywami TAP pozostają połączenia z Brazylią, portugalskojęzycznymi krajami Afryki i Stanami Zjednoczonymi, obsługiwane z hubu w Lizbonie – rząd chciałby rozwijać tę siatkę.
Analitycy firmy Bernstein wyceniają wystawiony na sprzedaż pakiet 44,9 procent udziałów na co najmniej 700 milionów euro, przy założeniu pełnej wyceny przewoźnika na poziomie 1,5 miliarda euro. Według ekspertów oznacza to około 25-30 procent premii wobec europejskich konkurentów, uzasadnionej strategicznym potencjałem TAP.
Flota TAP to ponad 90 samolotów, które w zeszłym roku przewiozły 16,1 miliona pasażerów i ponad 95 tysięcy ton cargo. W trzecim kwartale tego roku linia osiągnęła zysk netto w wysokości 126 milionów euro, a łącznie w pierwszych dziewięciu miesiącach roku – 55 milionów euro.
Do końca września przychody operacyjne wyniosły 3,28 miliarda euro, co potwierdza stabilny wzrost przewoźnika. Jednym z najważniejszych elementów poprawy była 64-procentowa dynamika wzrostu przychodów z usług serwisowo-technicznych w trzecim kwartale.
Linia odnotowała również poprawę efektywności operacyjnej – współczynnik wypełnienia miejsc (load factor) wzrósł o 1,7 punktu procentowego, osiągając 87,9 procent.
