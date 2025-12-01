Reklama

Dwa samoloty w nowej bazie Wizz Aira – na lotnisku w Modlinie

W związku z planami latania z lotniska w podwarszawskim Modlinie linia lotnicza Wizz Air uruchomiła tam bazę operacyjną. Od dziś Wizz Air trzyma w Modlinie dwa samoloty Airbus A321neo.

Publikacja: 01.12.2025 23:27

Foto: Wizz Air, Bartosz Głowacki

Filip Frydrykiewicz

W sumie przewoźnik obsługuje 11 nowych bezpośrednich tras z Modlina do miast w Europie.

Uroczyste otwarcie bazy odbyło się dziś, w połączeniu z inauguracją rejsów do Barcelony. W symbolicznej ceremonii przecięcia wstęgi inaugurującej działalność przewoźnika na lotnisku w Modlinie, przedstawiciele Wizz Aira i lotniska przedstawili szczegóły planowanej działalności.

Lotnisko Warszawa–Modlin, obok Gdańska, Katowic, Krakowa, Warszawy (Chopina) i Wrocławia, stało się szóstą bazą Wizz Air w Polsce. Przewoźnik będzie zabierał stąd pasażerów do Bergamo, Aten, Barcelony, Bergen, na Maltę, do Sofii, Brindisi, Alghero, Pafos, Palermo i Kiszyniowa. W sumie w roku planuje przewieźć pół miliona ludzi.

Foto: Wizz Air

Rozwój działalności Wizz Air przyniesie regionowi wymierne korzyści ekonomiczne, bezpośrednio tworząc 80 nowych miejsc pracy dla pilotów i personelu pokładowego oraz wspierając powstanie nawet 700 miejsc pracy w szeroko pojętym sektorze turystyki i usług” czytamy w komunikacie przewoźnika.

Uruchomienie bazy operacyjnej Wizz Aira w Modlinie stanowi istotny element długoterminowej strategii rozwoju portu – ocenia prezes Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Jacek Kowalski, cytowany w informacji prasowej. – Decyzja przewoźnika jest potwierdzeniem stabilnej pozycji lotniska i rosnącego znaczenia naszej infrastruktury w obsłudze ruchu międzynarodowego. Liczymy, że nowa baza przyczyni się do dalszego wzmacniania oferty połączeń i zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu.

A wiceprezes Tomasz Szymczak zdradził, że „otwarcie bazy operacyjnej przez Wizz Aira to efekt trzech lat negocjacji.

Źródło: rp.pl

