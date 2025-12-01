Dwa samoloty w nowej bazie Wizz Aira – na lotnisku w Modlinie

W sumie przewoźnik obsługuje 11 nowych bezpośrednich tras z Modlina do miast w Europie.

Uroczyste otwarcie bazy odbyło się dziś, w połączeniu z inauguracją rejsów do Barcelony. W symbolicznej ceremonii przecięcia wstęgi inaugurującej działalność przewoźnika na lotnisku w Modlinie, przedstawiciele Wizz Aira i lotniska przedstawili szczegóły planowanej działalności.

Lotnisko Warszawa–Modlin, obok Gdańska, Katowic, Krakowa, Warszawy (Chopina) i Wrocławia, stało się szóstą bazą Wizz Air w Polsce. Przewoźnik będzie zabierał stąd pasażerów do Bergamo, Aten, Barcelony, Bergen, na Maltę, do Sofii, Brindisi, Alghero, Pafos, Palermo i Kiszyniowa. W sumie w roku planuje przewieźć pół miliona ludzi.