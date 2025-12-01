Dwa samoloty w nowej bazie Wizz Aira – na lotnisku w Modlinie

Aktualizacja: 02.12.2025 02:36 Publikacja: 01.12.2025 23:27
Foto: Wizz Air, Bartosz Głowacki
W sumie przewoźnik obsługuje 11 nowych bezpośrednich tras z Modlina do miast w Europie.
Uroczyste otwarcie bazy odbyło się dziś, w połączeniu z inauguracją rejsów do Barcelony. W symbolicznej ceremonii przecięcia wstęgi inaugurującej działalność przewoźnika na lotnisku w Modlinie, przedstawiciele Wizz Aira i lotniska przedstawili szczegóły planowanej działalności.
Lotnisko Warszawa–Modlin, obok Gdańska, Katowic, Krakowa, Warszawy (Chopina) i Wrocławia, stało się szóstą bazą Wizz Air w Polsce. Przewoźnik będzie zabierał stąd pasażerów do Bergamo, Aten, Barcelony, Bergen, na Maltę, do Sofii, Brindisi, Alghero, Pafos, Palermo i Kiszyniowa. W sumie w roku planuje przewieźć pół miliona ludzi.
Foto: Wizz Air
„Rozwój działalności Wizz Air przyniesie regionowi wymierne korzyści ekonomiczne, bezpośrednio tworząc 80 nowych miejsc pracy dla pilotów i personelu pokładowego oraz wspierając powstanie nawet 700 miejsc pracy w szeroko pojętym sektorze turystyki i usług” – czytamy w komunikacie przewoźnika.
– Uruchomienie bazy operacyjnej Wizz Aira w Modlinie stanowi istotny element długoterminowej strategii rozwoju portu – ocenia prezes Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Jacek Kowalski, cytowany w informacji prasowej. – Decyzja przewoźnika jest potwierdzeniem stabilnej pozycji lotniska i rosnącego znaczenia naszej infrastruktury w obsłudze ruchu międzynarodowego. Liczymy, że nowa baza przyczyni się do dalszego wzmacniania oferty połączeń i zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu.
A wiceprezes Tomasz Szymczak zdradził, że „otwarcie bazy operacyjnej przez Wizz Aira to efekt trzech lat negocjacji.
