Prawie 60 milionów pasażerów na polskich lotniskach. Nowy rekord

Polskie Porty Lotnicze i Związek Regionalnych Portów Lotniczych podsumowały 2024 roku na polskich lotniskach i zebrały też dane ze świata i Europy. Według danych Airports Council International Europe (ACI) na świecie z usług lotniczych skorzystało prawie 10 miliardów pasażerów. Prognozy wskazują, że do 2042 roku liczba ta wzrośnie do 20 miliardów, a do 2052 roku może zwiększyć się aż 2,5-krotnie.

Europa odnotowała sukces w postaci zwiększenia liczby podróżnych na lotniskach od czasu pandemii covidu - w 2024 roku jej lotniska obsłużyły ponad 2,5 miliarda podróżnych, co oznaczało wzrost o 7,4 procent w porównaniu z 2023 rokiem i o 1,8 procent w stosunku do 2019 roku. Wzrost głównie napędzał ruch pasażerów międzynarodowych, którego dynamika sięgnęła 8,8 procent rok do roku, podczas gdy ruch krajowy wzrósł jedynie o 2,5 procent i pozostawał nadal poniżej poziomu sprzed pandemii – relacjonują autorzy podsumowania w komunikacie.

Lotnisko Chopina w Warszawie zanotowało rekordowy wynik, odprawiając ponad 21,3 miliona pasażerów – o 15,1 procent więcej niż rok wcześniej. To 36 procent całego ruchu lotniczego w Polsce.