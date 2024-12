Prezes PPL: Po rozbudowie Lotnisko Chopina będzie obsługiwać 30 milionów pasażerów

Ma też powstać nowy terminal pasażerski. Dzięki temu powierzchnia całkowita terminali wzrośnie o 15 procent, z 165 tysięcy m² do 189,1 tysiąca m², procesora o dodatkowe 8,1 tysiąca m², a pirsu południowego o 16 tys. m².

Jaki jest harmonogram inwestycji? Prace projektowe mają zakończyć się w 2026 roku, a prace budowlane będą przebiegać w latach 2026–2028. Wtedy otwarcie zmodernizowanej infrastruktury planowane jest na sezon lato 2029.

Koszt tej operacji to 1,6 miliarda złotych (w tym przewidziano 40 procent rezerwy finansowej).

Maciej Lasek: Powiększenie Lotniska Chopina konieczne

- Modernizacja Lotniska Chopina to nie tylko odpowiedź na dzisiejsze potrzeby, ale inwestycja w przyszłość polskiego lotnictwa. Zwiększymy przepustowość portu do 30 milionów pasażerów rocznie do 2029 roku, przygotowując grunt pod sukces projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wszystkie inwestycje będą finansowane z zysków PPL, bez obciążania budżetu państwa – zapowiada Ilków.

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków lotniczych w Europie, infrastruktura lotniskowa odgrywa w tym kluczową rolę. - Rekordowe wyniki Lotniska Chopina z 2024 roku pokazują, że modernizacja jest nieodzowna. Dzięki tej inwestycji zwiększymy przepustowość portu i zagwarantujemy, że Warszawa pozostanie kluczowym punktem na lotniczej mapie Europy. To kolejny ważny krok w kierunku spójnej strategii rozwoju, której zwieńczeniem będzie otwarcie nowego lotniska centralnego – przekonuje cytowany w komun ikacie pełnomocnik rządu ds. CPK, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Maciej Lasek.