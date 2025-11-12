Reklama

Drugi włoski kierunek w siatce połączeń lotniska w Lublinie

Ryanair ogłosił uruchomienie nowego połączenia z Lublina - do sycylijskiego Trapani. Pierwsze loty zaplanował na początek sezonu letniego 2026.

Publikacja: 12.11.2025 14:18

W sezonie letnim 2026 Ryanair zaoferuje loty z Lublina do Trapani na Sycylii

W sezonie letnim 2026 Ryanair zaoferuje loty z Lublina do Trapani na Sycylii

Foto: PAP, Wojciech Pacewicz

Nelly Kamińska

Połączenie do Trapani to odpowiedź na rosnące zainteresowanie kierunkami południowoeuropejskimi – pisze Port Lotniczy Lublin.

– Sycylia przyciąga turystów z całego świata swoim śródziemnomorskim klimatem, znakomitą kuchnią i bogactwem atrakcji kulturalnych. Teraz, dzięki nowemu połączeniu naszego partnera, linii Ryanair, mieszkańcy Lubelszczyzny będą mogli dotrzeć na tę niezwykłą wyspę z najbliższego lotniska – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Matuszczyk, cytowany w komunikacie.

Loty na tej trasie realizowane będą dwa razy w tygodniu, we wtorki i w soboty, od 31 marca do 24 października 2026 roku.

Trapani to drugi bezpośredni kierunek włoski oferowany z lubelskiego lotniska. Od kilku sezonów pasażerowie mogą również latać do Bergamo, będącego bramą do północnych Włoch i Mediolanu. To połączenie również obsługuje Ryanair.

Rekordowy sezon letni na lubelskim lotnisku

Port Lotniczy Lublin przez cały tegoroczny sezon letni notował historyczne rekordy. W sierpniu obsłużył 61,1 tysiąca pasażerów.

Październik przyniósł kolejny rekord – 38,8 tysiąca pasażerów, o 14,3 procent więcej niż w październiku 2024 roku. Liczba operacji lotniczych wyniosła 488, czyli o 34 procent więcej niż rok wcześniej.

To zasługa dłuższego sezonu lotów czarterowych, który w tym roku rozpoczął się wcześniej, pod koniec marca, i trwał aż do 29 października.

Źródło: rp.pl

