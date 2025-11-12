Drugi włoski kierunek w siatce połączeń lotniska w Lublinie

Aktualizacja: 12.11.2025 17:05 Publikacja: 12.11.2025 14:18
W sezonie letnim 2026 Ryanair zaoferuje loty z Lublina do Trapani na Sycylii
Połączenie do Trapani to odpowiedź na rosnące zainteresowanie kierunkami południowoeuropejskimi – pisze Port Lotniczy Lublin.
– Sycylia przyciąga turystów z całego świata swoim śródziemnomorskim klimatem, znakomitą kuchnią i bogactwem atrakcji kulturalnych. Teraz, dzięki nowemu połączeniu naszego partnera, linii Ryanair, mieszkańcy Lubelszczyzny będą mogli dotrzeć na tę niezwykłą wyspę z najbliższego lotniska – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Matuszczyk, cytowany w komunikacie.
Loty na tej trasie realizowane będą dwa razy w tygodniu, we wtorki i w soboty, od 31 marca do 24 października 2026 roku.
Trapani to drugi bezpośredni kierunek włoski oferowany z lubelskiego lotniska. Od kilku sezonów pasażerowie mogą również latać do Bergamo, będącego bramą do północnych Włoch i Mediolanu. To połączenie również obsługuje Ryanair.
Port Lotniczy Lublin przez cały tegoroczny sezon letni notował historyczne rekordy. W sierpniu obsłużył 61,1 tysiąca pasażerów.
Październik przyniósł kolejny rekord – 38,8 tysiąca pasażerów, o 14,3 procent więcej niż w październiku 2024 roku. Liczba operacji lotniczych wyniosła 488, czyli o 34 procent więcej niż rok wcześniej.
To zasługa dłuższego sezonu lotów czarterowych, który w tym roku rozpoczął się wcześniej, pod koniec marca, i trwał aż do 29 października.
