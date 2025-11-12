Drugi włoski kierunek w siatce połączeń lotniska w Lublinie

Połączenie do Trapani to odpowiedź na rosnące zainteresowanie kierunkami południowoeuropejskimi – pisze Port Lotniczy Lublin.

Reklama Reklama

– Sycylia przyciąga turystów z całego świata swoim śródziemnomorskim klimatem, znakomitą kuchnią i bogactwem atrakcji kulturalnych. Teraz, dzięki nowemu połączeniu naszego partnera, linii Ryanair, mieszkańcy Lubelszczyzny będą mogli dotrzeć na tę niezwykłą wyspę z najbliższego lotniska – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Matuszczyk, cytowany w komunikacie.

Loty na tej trasie realizowane będą dwa razy w tygodniu, we wtorki i w soboty, od 31 marca do 24 października 2026 roku.

Trapani to drugi bezpośredni kierunek włoski oferowany z lubelskiego lotniska. Od kilku sezonów pasażerowie mogą również latać do Bergamo, będącego bramą do północnych Włoch i Mediolanu. To połączenie również obsługuje Ryanair.