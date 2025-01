Największe lotnisko na świecie obsłużyło tylu pasażerów, ilu wszystkie porty w Polsce

Porty w Dallas i w Denver przekroczyły wyniki z 2019 roku zwiększając przepustowość odpowiednio o 18 i 24 procent wobec 2019 roku, co dało im najwyższy wskaźnik wzrostu wśród dziesięciu największych lotnisk. W ujęciu rok do roku było to 7 i 5 procent. Jeśli chodzi o porównanie z zeszłym rokiem, to najmocniej urosło lotnisko w Szanghaju (+29 procent), co związane jest z ożywieniem ruchu turystycznego w Chinach.

Dla porównania – według wstępnych obliczeń wszystkie lotniska w Polsce odprawiły w zeszłym roku 59 milionów pasażerów, o 15,6 procent więcej niż w 2023 toku.

Dubaj przyjął najwięcej pasażerów z zagranicy

Ranking został podzielony na kilka kategorii. Jeśliby spojrzeć na dane liczbowe, ale tylko w odniesieniu do ruchu międzynarodowego, na pierwszym miejscu znajduje się Dubaj (ten sam wynik w 2023 i 2019 rokiem), na drugim Londyn Heathrow (48,4 miliona miejsc, +4 procent rok do roku), na trzecim Seul Incheon (41,6 miliona miejsc, +24 procent).

Międzynarodowy Port Lotniczy Hongkong (HKG) odnotował największy wzrost przepustowości wśród 10 najbardziej ruchliwych lotnisk międzynarodowych – wskaźnik zwiększył się o 40 procent, ale nadal jest niższy o 23 procent wobec poziomów z 2019 roku. W porównaniu z okresem sprzed pandemii największy plus odnotowało lotnisko w Stambule (IST), które zwiększyło liczbę miejsc o 20 procent do 38,6 mln, co dało mu szóste miejsce w zestawieniu.

Najbardziej ruchliwym lotniskiem w Europie było to w Londynie Heathrow, na drugim miejscu znalazł się Stambuł, na trzecim Parski port imienia Charles'a de Gaulle'a. Pierwszą piątkę zamykają Amsterdam i Frankfurt.